VAT Medienmitteilung zum Lagebericht des ersten Quartals 2025

Das Umfeld für Investitionen in Halbleiteranlagen bleibt volatil – geopolitische Unsicherheiten bremsen, während Ausbaupläne der Chipfabriken für Rückenwind sorgen

Der Umsatz für das erste Quartal 2025 von CHF 275 Mio. entspricht einem bereinigten Wachstum von 5% im Vergleich zum Vorquartal

Die VAT geht weiterhin von einem Wachstumsjahr 2025 aus, rechnet jedoch mit anhaltender Volatilität bei Aufträgen und Umsätzen infolge geopolitischer Unsicherheiten

Ergebnisse erstes Quartal 2025

Der Auftragseingang im ersten Quartal signalisiert eine leichte Erholung der Halbleiterinvestitionen; der verhaltene Start im ersten Quartal mit einem Auftragsrückgang von 10% gegenüber dem Vorquartal und einem Anstieg von 3% gegenüber dem Vorjahr reflektiert die anhaltende Unsicherheit über den Zeitpunkt des Marktanstiegs angesichts des geopolitischen Gegenwinds.

Der Umsatz im ersten Quartal belief sich auf CHF 275 Mio. – ein Anstieg von 39% gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum Vorquartal ergibt sich ein leichter Rückgang, doch bereinigt um die aus dem dritten Quartal 2024 ins vierte Quartal 2024 verschobenen Umsätze in Höhe von CHF 22 Mio. ergibt sich ein Anstieg von 5%. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 0,9x.

Ausblick für 2025

Die VAT geht weiterhin davon aus, dass 2025 ein Wachstumsjahr sein wird – angetrieben durch technologische Entwicklungen in der Halbleiterindustrie, insbesondere bei 2nm-Fertigungsprozessen, GAA-Architekturen (Gate All Around) und ALD-Systemen (Atomic Layer Deposition). Die Nachfrage chinesischer OEMs dürfte hoch bleiben, um die angestrebte Unabhängigkeit voranzutreiben. Auch die für 2025 angekündigten Investitionsprogramme für Hyperscaler sind gegenüber früheren Prognosen gestiegen und unterstützen weiterhin KI-Anwendungen.

Advanced Industrials erwartet einen Aufschwung bei wissenschaftlichen Instrumenten und bei industriellen Anwendungen.

Global Service erwartet eine steigende Nachfrage bei Modernisierungen bestehender Fabriken und einer insgesamt höheren Kapazitätsauslastung.

Direkte Auswirkungen der angekündigten globalen Zölle werden zum jetzigen Zeitpunkt als unwesentlich eingeschätzt.

Die VAT erwartet für 2025 einen Anstieg bei Auftragseingang, Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge, Nettogewinn und freiem Cashflow.

Prognose für zweites Quartal 2025

Die VAT erwartet einen Umsatz von CHF 260 bis 290 Mio.

Erstes Quartal 2025

1 Quartal zu Quartal; 2 Im Vergleich zum Vorjahr

Zusammenfassung des ersten Quartals 2025

Die Nachfrage nach VAT-Produkten folgte den Trends aus dem Jahr 2024, mit einem weiteren Anstieg der Auftrags- und Verkaufszahlen im ersten Quartal gegenüber dem gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Der Auftragseingang lag unter dem Niveau vom vierten Quartal 2024 und reflektiert die volatile Investitionslage in der Halbleiterindustrie, verstärkt durch geopolitische Unsicherheiten vor der Ankündigung neuer Zölle. Für Rückenwind sorgten die Investitionsankündigungen von Hyperscalern in Cloud Computing für 2025, für die Investitionen in Höhe von über USD 300 Mrd. zugesagt wurden. Der Auftragseingang setzte die im vierten Quartal bei Halbleitern und asiatischen Kunden beobachteten Muster fort. Während der saisonale Höhepunkt, der normalerweise im vierten Quartal zu beobachten ist, ausblieb, gingen die Aufträge im ersten Quartal aufgrund der grösseren geopolitischen Unsicherheit zurück.

Im Segment Ventile stieg der Auftragseingang im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahresquartal um 6%, lag jedoch 11% unter dem Wert des vierten Quartals 2024. Die Rückkehr zum Umsatzwachstum setzte sich im ersten Quartal 2025 mit einem Umsatzanstieg von 43% gegenüber dem Vorjahreszeitraum fort. Im Geschäftsbereich Semiconductors sanken Aufträge und Umsätze gegenüber dem vierten Quartal um 10% bzw. 2,4% – beeinflusst durch geopolitische Unsicherheiten vor der Ankündigung neuer Zölle, welche die Investitionsbereitschaft dämpften. Auch leicht höhere als erwartete Lagerbestände trugen zur verhaltenen Markterholung bei. Im Geschäftsbereich Advanced Industrials zeigte sich im ersten Quartal ein ähnliches Muster: Trotz Optimismus hinsichtlich bevorstehender Investitionen führten geopolitische Bedenken zu Zurückhaltung bei Auftragserteilungen.

Die Aufträge im Segment Global Service blieben gegenüber dem vierten Quartal 2024 unverändert, da die Auslastung der Halbleiterfabriken im ersten Quartal hoch blieb, was sich positiv auf Verbrauchsmaterialien und Reparaturen auswirkte. Die Modernisierungs- und Aufrüstungsaktivitäten blieben jedoch aufgrund der Ungewissheit eingeschränkt.

Insgesamt belief sich der Auftragseingang im ersten Quartal auf CHF 242 Mio. und lag damit 3% höher als im Vergleichsquartal 2024, während der Nettoumsatz um 39% auf CHF 275 Mio. stieg. Der Nettoumsatz lag im ersten Quartal am unteren Ende der prognostizierten Spanne von CHF 275 bis 295 Mio.

Segmentergebnisse erstes Quartal 2025

Ventile

1 Quartal zu Quartal; 2 Im Vergleich zum Vorjahr

Im Segment Ventile stieg der Auftragseingang im ersten Quartal um 6% im Vergleich zum ersten Quartal 2024 und wurde hauptsächlich vom Geschäftsbereich Semiconductors getragen, wo der Auftragseingang im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um 7% auf CHF 165 Mio. anstieg und im Vergleich zum Vorquartal um 10% zurückging. Der Nettoumsatz belief sich auf CHF 193 Mio., ein Plus von 52% gegenüber dem ersten Quartal 2024, was die insgesamt positive Entwicklung des Investitionsumfelds im Halbleiterbereich bestätigt.

Der Auftragseingang im Geschäftsbereich Advanced Industrials blieb im ersten Quartal mit CHF 37 Mio. gegenüber dem Vorjahr unverändert und ging gegenüber dem vierten Quartal 2024 um 17% zurück. Der Umsatz stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 13% auf CHF 40 Mio.

Global Service

1 Quartal zu Quartal. 2 Im Vergleich zum Vorjahr

Das Segment Global Service verzeichnete im ersten Quartal einen Auftragseingang von CHF 40 Mio., der gegenüber dem vierten Quartal 2024 unverändert blieb und im Vergleich zum Vorjahr um 11% zurückging. Der Umsatz erreichte CHF 43 Mio., ein Plus von 18% gegenüber dem Vorjahreszeitraum, aber ein Rückgang von 9% gegenüber dem Vorquartal.

Ausblick: Der Technologiewechsel im Jahr 2025 wird es der VAT ermöglichen, das Marktwachstum zu übertreffen

Wie bei der Vorstellung der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024 am 4. März 2025 kommuniziert, prognostiziert die VAT für das Jahr 2025 einen weiteren Anstieg der Investitionen in Anlagen für die Halbleiterfertigung, da die Installation und Aufrüstung neuer Fertigungswerkzeuge für hochmoderne Logikchips und leistungsstarke Speicherchips erhebliche Investitionen seitens der Chiphersteller erfordern werden. Führende Hersteller von Logikchips haben bereits umfangreiche Investitionspläne für das Jahr 2025 angekündigt, die es ihnen ermöglichen werden, Erfahrungen mit der Produktion in kleinen Stückzahlen zu sammeln, bevor sie 2026 zur Massenproduktion übergehen. In Anbetracht dessen arbeiten Halbleiterfabriken mit Hochdruck daran, die Kapazität von Speichern mit hoher Bandbreite (HBM) zu erhöhen, und kündigen die teilweise Umstellung der vorhandenen DRAM-Kapazität an. Der technologische Wandel betrifft mehrere Anwendungsbereiche und Märkte, und macht sowohl neue Investitionen als auch Modernisierungen erforderlich.

Laut globalen Marktforschungsinstituten wird für 2025 ein weltweites WFE-Wachstum von rund 5% erwartet – bei Gesamtausgaben zwischen USD 100 und 110 Mrd.

Die VAT ist sehr gut aufgestellt, um das für das Jahr 2025 und darüber hinaus erwartete Marktwachstum zu übertreffen. Dank ihrer Marktführerschaft im Bereich Spitzentechnologie erwartet die VAT, überproportional vom Technologiewandel zu profitieren. Die VAT war in der Vergangenheit stark auf dem Markt für Ätz- und Beschichtungswerkzeuge vertreten, sodass eine erwartete Verlagerung der WFE-Ausgaben von der Lithografie hin zu Ätzen und Beschichtung durch Mixeffekte positiv zum Wachstum beitragen wird. Insgesamt nimmt die für die Herstellung eines Chips benötigte Zeit zu, da für die Fertigung der Nanometer-Transistorstrukturen mehr Prozessschritte erforderlich sind. Daher müssen mehr Werkzeuge in den Halbleiterfabriken installiert werden, um den gleichen Durchsatz und den gleichen Ertrag zu erzielen. Dies wird der VAT im Jahr 2025 als zusätzlicher Wachstumstreiber dienen. Zudem wird die VAT von einer gesunden Nachfrage im Direktgeschäft mit chinesischen OEMs profitieren, die ihre technologische Unabhängigkeit weiter ausbauen wollen.

Auch wenn die wirtschaftlichen Auswirkungen der angekündigten Zölle derzeit schwer abzuschätzen sind, erwartet die VAT aktuell keine wesentlichen Auswirkungen auf den Absatz an US-Kunden.

Auf dieser Grundlage prognostiziert die VAT für das Gesamtjahr 2025 einen Anstieg von Auftragseingang, Umsatz, EBITDA und EBITDA Marge im Vergleich zum Jahr 2024. Der Reingewinn und der freie Cashflow dürften im Jahr 2025 ebenfalls höher ausfallen; die Investitionsausgaben werden auf CHF 90 bis 100 Mio. geschätzt.

Prognose für das zweite Quartal 2025

Die VAT erwartet einen Umsatz von CHF 260 bis 290 Mio..

Zusätzliche Informationen

VAT wird heute, am 17. April 2025, um 10.00 Uhr MESZ eine kurze Telefonkonferenz für Medien und Investoren abhalten. Um an der Konferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte:

+41 58 810 70 00 (Schweiz/Rest der Welt)

+44 207 098 0702 (Vereinigtes Königreich)

+1 631 570 5612 (USA)

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird etwa zwei Stunden nach der Veranstaltung auf der VAT-Websiteverfügbar sein.

Finanzkalender

ÜBER DIE VAT

Wir verändern die Welt mit Vakuumlösungen – das ist unser Anspruch als weltweit führende Anbieterin von High-End-Vakuumventilen. Die Gruppe berichtet in zwei Segmenten: Ventile und Global Service. Das Segment Ventile ist ein globaler Entwickler, Hersteller und Lieferant von Vakuumventilen für die Halbleiter-, Display-, Photovoltaik- und Vakuumbeschichtungsindustrie sowie für den Industrie- und Forschungssektor. Global Service bietet den Kunden vor Ort fachkundige Unterstützung sowie Original-Ersatzteile, Reparaturen und Upgrades an. Die VAT verzeichnete im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von CHF 942 Millionen und beschäftigt weltweit rund 3’200 Mitarbeitende, mit Vertretungen in 29 Ländern und Produktionsstätten in der Schweiz, Malaysia und Rumänien.



ZUKUNFTSORIENTIERTE AUSSAGEN

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit eingeschränkt, da es bestimmte Faktoren gibt, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen (einschliesslich Aussagen, die die Worte «glauben», «planen», «antizipieren», «erwarten», «schätzen» und ähnliche Ausdrücke enthalten), sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärent bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten oder auch nicht eintreten können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Viele dieser Risiken und Ungewissheiten hängen mit Faktoren zusammen, die ausserhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder genau einzuschätzen, wie zum Beispiel zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmenden, die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit der informationstechnologischen Systeme des Unternehmens, politische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, oder wirtschaftliche oder technologische Trends oder Bedingungen. Infolgedessen werden Investoren davor gewarnt, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, lehnt die VAT jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Entwicklungen, die nach dem Datum dieses Berichts eintreten, zu aktualisieren.

