Dax hält sich deutlich besser als US-Indizes - wie lange noch?

Dax-Rückblick:

Der Dax hielt sich vor dem verlängerten Osterwochenende vergleichsweise wacker und ging am Donnerstag im Bereich um 21.200 Punkte in das Wochenende. Auch zum Start in die neue verkürzte Handelswoche nach Ostern zeigt sich das deutsche Börsenbarometer erstaunlich robust.

Zwei Stunden nach dem Start des Xetra-Handels liegt der Dax lediglich rund 50 Punkte im negativen Terrain. Das ist nach dem heftigen Abverkauf an den US-Börsen gestern überraschend. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 hatten gestern allesamt in etwa je zweieinhalb Prozent verloren.

Dax-Ausblick:

Der Aufwärtstrend der vergangenen beiden Wochen im Dax-Stundenchart wurde am Donnerstag zwar unterboten. Es kam allerdings keinerlei Verkaufsdruck auf - im Vergleich mit den US-Indizes zeigt der Dax weiterhin relative Stärke; hält sich also besser.

Neue prozyklische Verkaufssignale entstehen erst bei einem Stunden-Schlusskurs unterhalb des bisherigen Xetra-Dax-Tagestiefs um 21.075 Punkte; rund 0,3 Prozent unterhalb des aktuellen Kurses. Bis dahin bleibt das kurzfristige Momentum vorerst (noch) weiter auf der Seite der Käufer.