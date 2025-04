EQS-News: ParTec und die Universität Neapel Federico II planen den Bau des KI-Supercomputers „VESUVIO“ für AI-as-a-Service

EQS-News: ParTec AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Kooperation

ParTec und die Universität Neapel Federico II planen den Bau des KI-Supercomputers „VESUVIO“ für AI-as-a-Service



22.04.2025 / 08:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ParTec und die Universität Neapel Federico II planen den Bau des KI-Supercomputers „VESUVIO“ für AI-as-a-Service

München, 22. April 2025 – Die ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34 / WKN: A3E5A3), ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Konstruktion von KI-Supercomputern, und die Università degli Studi di Napoli Federico II planen eine Zusammenarbeit zur Entwicklung, zum Bau und zum Betrieb eines Supercomputers in Neapel, der speziell für den Betrieb modernster, fortschrittlicher Modelle künstlicher Intelligenz ausgelegt ist. Die Zusammenarbeit basiert auf einer gerade unterzeichneten Absichtserklärung zwischen ParTec und Federico II.

Dies ist das Ergebnis der anspruchsvollen Zusammenarbeit zwischen KI-Spezialisten und führenden IT-Wissenschaftlern von ParTec einerseits und den Professoren der Federico II aus den Fachbereichen Elektrotechnik und Informationstechnologien, Physik, Wirtschaftsingenieurwesen und Humanwissenschaften andererseits.

Rektor Matteo Lorito hat den gemeinsamen Ausschuss ermutigt, den nächsten Schritt zu tun, nämlich den Entwurf der operationellen Vereinbarung.

Der geplante Supercomputer mit dem Namen „VESUVIO“ basiert auf der Modular System Architecture (dMSA) von ParTec und nutzt das umfassende Know-how des Unternehmens in der Entwicklung und dem Bau von Supercomputer-Installationen. Der Supercomputer ist ein wichtiger Schritt in Richtung europäischer digitaler Souveränität und Datenhoheit und wird ein Paradebeispiel für eine KI-optimierte, vollständig in Eigenbesitz befindliche Einrichtung sein. Er wird die Entwicklung forschungsorientierter Rechendienste vorantreiben, von denen Industrie, Smart Cities und das Gesundheitswesen profitieren werden, und die Integration modernster Verarbeitungstechnologien wie Quantencomputing unterstützen.

Die Universität Neapel Federico II wurde 1224 gegründet und ist die älteste öffentliche Universität der Welt. Mit über 80.000 Studierenden arbeitet sie über spezielle Akademien und ihr Advanced Center for Metrological Services mit großen Unternehmen zusammen und fördert so Innovation und Technologietransfer in die Gesellschaft.

Die Vereinbarung zwischen ParTec und Federico II wird einen wichtigen Beitrag zur KI-Autonomie in Europa leisten und zur Entwicklung einer Plattform für KI-as-a-Service-Angebote beitragen.

Über die ParTec AG

Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von KI-Supercomputern auf der Basis ihrer modularen High-Performance Computing (HPC) Systeme und Quantencomputern (QC) sowie der dazugehörigen Systemsoftware. Das Angebot umfasst auch Beratungs- und Supportleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser modernen Systeme. Das Konzept der dynamischen modularen Systemarchitektur (dMSA) ist das Ergebnis von mehr als zehn Jahren Forschung und wurde von ParTec als neuartiges Systemdesign für massiv-parallele High-Computing-Systeme entwickelt. Die dMSA und die ihr zugrunde liegende ParaStation Modulo Software Suite, die von ParTec entwickelt wurde und gepflegt wird, haben sich besonders für die komplexen Anforderungen massiver Rechenleistung in der Künstlichen Intelligenz bewährt. Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den innovativen Lösungen der ParTec AG im Bereich High-Performance Computing und Quantencomputing finden Sie unter www.par-tec.com.



Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

Dieter Niewierra

Head of Corporate Communications

E-Mail: press@par-tec.com

Telefon: +49 151 160 444 70

Investor Relations:

ParTec AG

Anna Lehmann

E-Mail: investor-relations@par-tec.com

Telefon: +49 176 640 220 27





edicto GmbH

Doron Kaufmann

E-Mail: partec@edicto.de

Telefon: +49 69 905 505 53

22.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2120996 22.04.2025 CET/CEST