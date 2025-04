Stellenabbau und Zukäufe: Siemens baut Konzernstruktur um

Werbung. Stellen Sie sich vor, wir befinden uns im Jahr 1847 in Berlin. Zwei visionäre Köpfe, Werner von Siemens und Johann Georg Halske, gründen gemeinsam die „Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske“. Mit der Herstellung von Telegraphen setzen sie den ersten Meilenstein für ein deutsches Unternehmen, das die Welt verändern sollte. Schon damals hatten sie eine bemerkenswerte Strategie: internationale Expansion. Während andere Unternehmen noch lokal dachten, eröffnete Siemens bereits Niederlassungen in London und St. Petersburg. Diese mutige Ausrichtung legte den Grundstein für das weltweite Wachstum und die Innovationskraft, die Siemens bis heute auszeichnen.

Wussten Sie, dass Siemens nie von einem anderen Unternehmen übernommen wurde? Stattdessen hat es durch kluge Akquisitionen und Partnerschaften seine Marktposition gestärkt. Von der Elektrifizierung über die Automatisierung bis hin zur Digitalisierung – Siemens hat sich immer wieder erfolgreich den Herausforderungen der Zeit gestellt.

Heute steht Siemens erneut an einem Wendepunkt: Der Konzern meldet Rekorde, verkauft Beteiligungen, kauft Softwareunternehmen – und kündigt tiefgreifende Veränderungen an, die weit über das aktuelle Zahlenwerk hinausgehen. „Gibt es wichtigere Dinge als ein Aktienkurs auf Rekordniveau? Ja!“ Das sagte Vorstandschef Roland Busch in der Siemens-Hauptversammlung direkt zu Beginn seiner Rede.

Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen bei Siemens werfen…

Der Auftakt ins Geschäftsjahr 2024/25 (per 30. September) ist gelungen: Siemens übertraf mit einem operativen Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro trotz eines Rückgangs um 8 Prozent die Erwartungen. Der Umsatz konnte im Konzern zulegen, obwohl die Digital-Industries-Sparte weiter unter einem schwachen Automatisierungsgeschäft leidet. Hier brach der Umsatz um 19 Prozent ein, die operative Marge fiel von 19,6 auf 14,5 Prozent. Laut Finanzvorstand Ralf Thomas ist nun jedoch die Talsohle erreicht. Der Lagerabbau bei Kunden – besonders in China – dürfte bis Ende des zweiten Quartals abgeschlossen sein. Der Auftragseingang zeigt bereits erste Erholungstendenzen und liegt im Automatisierungsbereich wieder über dem Umsatzniveau.

Deutlich stabiler präsentiert sich die Sparte Smart Infrastructure, die mit einem operativen Ergebnis von 891 Millionen Euro erneut zum Hauptgewinnbringer des Konzerns avancierte. Hier stieg der Auftragseingang um fünf Prozent auf den Rekordwert von 6,2 Milliarden Euro. Die operative Marge kletterte – bereinigt um Sondereffekte – auf 16,9 Prozent. Für das laufende zweite Quartal wird mit einem Umsatzplus am oberen Ende der Jahresprognose von 6 bis 9 Prozent gerechnet.

Gleichzeitig treibt Siemens den Konzernumbau konsequent voran – operativ wie strukturell. Die Verlagerung hin zu softwaregetriebenem Wachstum steht im Zentrum der Strategie „One Tech Company“. Nach dem Kauf des US-Softwarehauses Altair folgt nun mit Dotmatics eine weitere Übernahme im Bereich Life-Science-Software. Die Transaktion kostet 5,1 Milliarden Dollar – bei einem erwarteten Umsatz von 310 Millionen Dollar und einer Ebitda-Marge von über 40 Prozent. Analysten loben die strategische Logik, verweisen aber auf die ambitionierte Bewertung: Siemens zahlt das 39-Fache des erwarteten operativen Gewinns.

Die Finanzierung dieser Expansion erfolgt nicht durch neue Schulden, sondern über den Verkauf von Anteilen an börsennotierten Beteiligungen. So wurde der Anteil an Siemens Healthineers zuletzt von 75 auf 73 Prozent abgesenkt. Allein aus dem Verkauf von 26,5 Millionen Aktien flossen Siemens 1,45 Milliarden Euro zu. Auch bei Siemens Energy wird schrittweise verkauft – der Anteil fiel von 17,1 Prozent im Herbst auf zuletzt nur noch 11 Prozent. Der Weg ist damit vorgezeichnet: Siemens positioniert sich stärker als Anbieter industrieller Softwarelösungen und löst sich zunehmend von Beteiligungen, die nicht mehr zum strategischen Kern zählen. Der Vorstand stellt einen grundlegenden Umbau des Konzernbetriebssystems in Aussicht, Details sollen beim Kapitalmarkttag im Dezember folgen. Dabei bleibt der Sparkurs nicht aus. Insgesamt 6.050 Stellen sollen abgebaut werden, davon 2.850 in Deutschland. In einem angespannten Umfeld, besonders im Heimatmarkt, passt Siemens damit Kapazitäten an die neue Wachstumslogik an.

