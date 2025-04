Dax-Rally egalisiert Zollverluste - aber Abwärtsrisiken bleiben

Dax-Rückblick:

Der Dax hielt sich gestern Vormittag trotz negativer Vorgaben von der Wall Street erstaunlich wacker und bekam dann am Nachmittag wieder Unterstützung von den anziehenden US-Indizes.

Nachdem US-Präsident Donald Trump gestern am späten Abend seine Aussagen vom Montag in Bezug auf Fed-Chef Powell quasi revidierte, startete der Dax heute morgen mit einer riesigen Aufwärts-Kurslücke in den Handel und legte im Anschluss weitere 200 Punkte zu.

Dax-Ausblick:

Der Dax notiert heute gut 900 (!) Punkte höher als gestern um diese Zeit und liegt nun wieder auf dem Niveau vom Donnerstag, 3. April - der Tag also, nachdem Trump mit seinen Zollbeschlüssen Chaos an den Märkten losgetreten hatte.

Entsprechend muss - ausgehend vom aktuellen Niveau - wieder mit größerem Verkaufsinteresse gerechnet werden. Ein einziger Social-Media Post von Trump kann die Erholung jederzeit zunichte machen.

In den vergangenen drei Wochen wurde einfach zu viel Vertrauen zerstört, als dass man nun schon wieder die Worte "neues Allzeithoch" in Zusammenhang mit dem Dax in den Mund nehmen darf. Entsprechend dominieren zunächst die Abwärtsrisiken im Dax Richtung 21.500 Punkte.