dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Hoffnung auf Zollstreit-Annäherung

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Am Mittwoch zeichnet sich in Frankfurt eine Kurserholung ab. Mit Rückenwind von Geschäftszahlen des Softwarekonzerns SAP und Signalen zur US-Zollpolitik wurde der Dax zwei Stunden vor dem Auftakt vom Broker IG 2,2 Prozent höher auf 21.772 Punkte taxiert. Damit nähert sich der Leitindex wieder der 22.000-Punkte-Marke, an der Anfang April ein Kursrutsch wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump begonnen hatte. Hoffnung machen Signale zum US-Zollstreit mit China. US-Präsident Donald Trump signalisierte bei der Vereidigung des neuen Börsenaufsichts-Chefs Paul Atkins, nicht mit harten Bandagen kämpfen zu wollen. Zuvor hatte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt erklärt, dass die USA in Bezug auf ein mögliches Handelsabkommen mit China vorankämen. US-Finanzminister Scott Bessent stellte zudem Medienberichten zufolge eine baldige Deeskalation in dem Zollstreit in Aussicht.

USA: - ERHOLUNG - Nach der jüngsten Schwäche haben die wichtigsten US-Aktienindizes am Dienstag eine Gegenreaktion gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 2,66 Prozent höher bei 39.186,98 Punkten. Ende März, vor der Zoll-Lawine von US-Präsident Donald Trump gegen praktisch die ganze Welt, hatte das Börsenbarometer noch bei 42.000 Punkten notiert. Hoffnung machten am Dienstag Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent zum Zollstreit mit China. Dieser habe Investoren gesagt, dass die Zölle auf dem derzeitigen Niveau nicht haltbar seien, berichtete unter anderem der US-Sender CNBC unter Berufung auf einen Teilnehmer. Bessent habe betont, dass die Verhandlungen noch nicht begonnen hätten, eine Einigung aber möglich sei, so die Nachrichtenagentur Bloomberg über das Treffen in der US-Hauptstadt Washington. Von der aufgehellten Stimmung profitierte am Dienstag auch der technologielastige Nasdaq 100 mit plus 2,63 Prozent auf 18.276,41 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 gewann 2,51 Prozent auf 5.287,76 Zähler.

ASIEN: - GEWINNE - Die Hoffnung auf eine Annäherung der USA und China im Handelsstreit hat die Börsen Asiens am Mittwoch angetrieben. So stellte US-Finanzminister Scott Bessent Medienberichten zufolge eine baldige Deeskalation in Aussicht. Zudem nahmen Sorgen mit Blick auf die US-Geldpolitik etwas ab, nachdem US-Präsident Donald Trump angesichts nervöser Finanzmärkte betonte, dass er nicht vorhabe, US-Notenbankchef Jerome Powell zu entlassen. Der japanische Leitindex Nikkei-Index stieg im späten Handel um fast zwei Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 2,4 Prozent zu und der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien gewann 0,2 Prozent.

DAX 21293,53 0,41% XDAX 21439,37 1,13% EuroSTOXX 50 4961,45 0,53% Stoxx50 4234,44 0,03% DJIA 39186,98 2,66% S&P 500 5287,76 2,51% NASDAQ 100 18276,41 2,63%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,86 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1388 -0,30% USD/Yen 141,94 0,24% Euro/Yen 161,64 -0,04%

BITCOIN:

Bitcoin 93.443 -0,04% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 68,01 +0,57 USD WTI 64,22 +0,55 USD

/mis