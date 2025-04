APA ots news: UNIQA präsentiert neue Kfz-Versicherung

Sparpotenzial und bedarfsgerechte Absicherung durch optimiertes Bonus-Malus-System und modularen Produktaufbau Wien (APA-ots) - 2024 gab es in Österreich die meisten Pkw-Neuzulassungen seit 2019 - im Vergleich zu 2023 wurden landesweit 6,1 Prozent mehr Pkw zugelassen. Bei Marktführer UNIQA ist die Zahl sogar um 11 Prozent gestiegen - dieser Trend setzt sich auch im 1. Quartal 2025 fort, wobei der Anteil an alternativ betriebenen Pkw im Vergleich zum Vorjahr leicht zugenommen hat. Rechtzeitig zur stärksten Zulassungszeit des Jahres präsentiert UNIQA ihren neuen Kfz-Tarif: " Wir haben uns sowohl bei der Kfz-Haftpflicht- als auch bei der Kaskoversicherung Neuerungen überlegt, von denen unsere Kundinnen und Kunden profitieren - bei den Leistungen und auch bei der Prämie. Unser Engagement baut auf dem Gemeinschaftsgedanken auf: Teilt man das Risiko unter vielen auf, wird es für alle kleiner. Dieser ursprüngliche Versicherungsgedanke spiegelt das UNIQA Prinzip auch bei der neuen Kfz-Versicherung wider, denn die meisten Dinge im Leben sind leichter zu schaffen, wenn man sie gemeinsam schafft ", so Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG . Mit über 200 Zulassungsstellen in ganz Österreich ist UNIQA immer nah an ihren Kundinnen und Kunden; die Kundenzentrierung lebt sie auch bei der Entwicklung neuer Produkte: " Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, dass wir stets da sind, wenn wir gebraucht werden, daher bietet unser neuer Tarif einen modularen Aufbau, mit dem wir uns an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden orientieren ", betont Peter Humer weiter. Der UNIQA Kundenvorteil: Mehr Bonus, weniger Malus Seit 1994 ist das Bonus-Malus-System gesetzlich nicht mehr verpflichtend, doch UNIQA bleibt dabei, damit das System der kollektiven Risikoübernahme stabil bleibt. Es sorgt in der Kfz- Haftpflichtversicherung dafür, dass der Schadenverlauf jeder versicherten Person in die Prämienberechnung einfließt. So profitieren unfallfreie Versicherte von günstigeren Prämien, was im neuen Tarif noch umfassender möglich ist. Denn statt acht Malus- Stufen gibt es nur noch eine (Stufe 10) - von der Grundstufe 9 hat man allerdings die Möglichkeit, Schritt für Schritt die Bonusstufen zu erklimmen. Wer es bis in die Stufe 0 schafft, erhält zusätzlich einen "Freischaden" und wird somit bei einem Unfall nicht zurückgestuft. Denn: Wer sicher fährt, soll weniger zahlen. Darüber hinaus umfasst die Haftpflicht eine Eigenschadendeckung, die zum Tragen kommt, wenn die Fahrzeughalterin bzw. der Fahrzeughalter oder eine mitversicherte Person mit dem Fahrzeug etwa den eigenen Gartenzaun oder das Garagentor touchiert. Kasko: Zugreifen nach Bedarf Sowohl die UNIQA Teil- als auch Vollkasko bietet zuverlässigen Schutz genau da, wo er benötigt wird - auch bei Schäden durch immer häufiger auftretende Unwetterschäden durch Sturm, Hagel, Hochwasser oder Murenabgänge. UNIQA bietet die Möglichkeit, zwischen einer fixen Kasko-Prämie zu wählen, die auch nach einem Schadenfall nicht erhöht wird, und einer Kasko-Prämie mit Umreihung, bei der die Prämie nach einem schadenfreien Jahr reduziert wird. Freie Wahl bieten auch die zahlreichen Kasko-Zusatzoptionen, wie beispielsweise der Kaufpreisschutz. Für viele Personen hat das eigene Auto einen sehr hohen Stellenwert, doch besonders der Kauf eines Neuwagens wird in der Regel gut überlegt, verliert er doch im ersten Jahr der Zulassung bis zu 25 Prozent seines Listenpreises. Mit dem Kaufpreisschutz erstattet UNIQA innerhalb des ersten Jahres und bei erstmaliger Zulassung bei einem Totalschaden den vollen Kaufpreisersatz. Danach gibt es einen Kaufpreisersatz laut der vereinbarten Staffelung, sogar bis zu 48 Monate nach der Erstzulassung. Die wählbaren Kasko-Zusatzoptionen im Überblick (Auszug) : - Kaufpreisschutz: erstattet bei einem Totalschaden den vollen Kaufpreisersatz innerhalb des ersten Jahres ab der erstmaligen Zulassung. - E-Deckung: versichert Antriebsakkus und Ladekabel gegen Schäden durch Bedienungs-, Material- sowie Konstruktionsfehler etc. - Cyber-Deckung: bietet Schutz vor einem direkten Cyberangriff auf die Fahrzeugsoftware, unabhängig davon, ob die Voll- oder Teilkasko- Variante gewählt wurde. - Freizeitdeckung: Entschädigungsleistung für gestohlene Freizeitgegenstände, die im oder am Fahrzeug versperrt wurden, z.B. Sportausrüstungen, Fahrräder oder Musikinstrumente etc. - Innovationspaket: Mitversichert sind auch Folgeschäden an Steuergeräten, die durch Kurzschlüsse und Verschmoren an Kabeln, sowie Tierbisse (z.B. Marderbisse) an Fahrzeugteilen entstehen. Im Notfall: Soforthilfe - europaweit 24/7 Das von UNIQA selbst auferlegte Ziel, immer zur Stelle zu sein, wenn Kund:innen sie brauchen, erreicht UNIQA in der Kfz-Versicherung unter anderem mit dem AUTO PLUS24service. Bei einer Panne oder einem Unfall ist UNIQA 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag sofort zur Stelle und leistet schnelle Hilfe durch die Organisation von Bergung, Abschleppdienst oder Mietauto. UNIQA Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Mehr als 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 17 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 14 Märkten vertreten: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen.