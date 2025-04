ROUNDUP: Brillenkonzern EssilorLuxottica steigert Umsatz zum Jahresstart kräftig

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica ist mit deutlichen Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Außerdem sei der Beginn des zweiten Quartals in allen Regionen "ziemlich gut" ausgefallen, sagte Finanzchef Stefano Grassi in einer Telefonkonferenz. Nun droht aber Gegenwind durch den weltweiten Zollstreit, vor allem auf dem US-Markt. Die EssilorLuxottica-Aktie verlor nach ihrer jüngsten Erholung am Donnerstag drei Prozent.

Der Umsatz legte im ersten Quartal im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitrum um 8,1 Prozent auf 6,85 Milliarden Euro zu, wie das französisch-italienische Unternehmen bereits am Mittwochabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen lag das Wachstum bei 7,3 Prozent. Analysten hatten hier im Schnitt etwas weniger erwartet.

Im Raum Asien-Pazifik war das Wachstum dabei zweistellig. Auch in Europa blieb die Nachfrage nach Brillen von Marken wie Ray Ban und Oakley robust. Aus Sicht von JPMorgan-Analystin Olivia Townsend erfüllte EssilorLuxottica die Erwartungen weitestgehend.

In den USA dürfte der Brillenkonzern jedoch Gegenwind durch den Zollstreit zu spüren bekommen. Die USA sind ein wichtiger Markt, die Region Nordamerika trägt mehr als 40 Prozent zum Umsatz des Konzerns bei.

UBS-Analystin Susy Tibaldi bemängelte bereits im ersten Quartal eine Abschwächung der Geschäfte in Nordamerika und kappte wegen der dortigen Risiken ihre Prognosen. EssilorLuxottica plant angesichts der Zölle nach eigenen Angaben Preiserhöhungen in den USA im einstelligen Prozentbereich. Die Kosten steigen unter anderem bei Brillengestellen, die in China produziert und von dort in die USA geliefert werden./jha/niw/nas/mis