Evonik-Chef: Zunächst keine weiteren Zukäufe

ESSEN (dpa-AFX) - Evonik-Chef Christian Kullmann plant derzeit eine Pause bei den Übernahmen. "In den nächsten beiden Jahren werden wir keine Zukäufe tätigen", sagte Kullmann der "Rheinischen Post". Der Essener Chemiekonzern konzentriere sich derzeit voll auf den größten Umbau in der Evonik-Geschichte. "Unser Dreisprung - sparen, umbauen, wachsen - ist komplex genug. Nach 2027 sehen wir weiter", sagte der Vorstandsvorsitzende. Beim geplanten Stellenabbau in der Verwaltung sei die Hälfte erreicht, sagt Kullmann. Bis 2027 sollen 2.000 Stellen, 1.500 davon in Deutschland, wegfallen./lic/DP/zb