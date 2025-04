EQS-News: MERKUR PRIVATBANK mit starkem Ergebniswachstum im ersten Quartal 2025

EQS-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

MERKUR PRIVATBANK mit starkem Ergebniswachstum im ersten Quartal 2025



29.04.2025 / 10:00 CET/CEST

Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit steigt in Q1 2025 um 29 % auf 8,9 Mio. EUR

Spürbares Wachstum bei Zins- und Provisionsüberschuss

Assets under Management legen im ersten Quartal 2025 um weitere 200 Mio. EUR gegenüber Jahresende 2024 zu

Weiterhin große Zuversicht für Geschäftsentwicklung im Gesamtjahr 2025

München, 29. April 2025 – Die in München ansässige inhabergeführte und börsennotierte MERKUR PRIVATBANK KGaA hat sich im ersten Quartal 2025 weiter dynamisch entwickelt und eine sehr gute Grundlage für das Wachstum im laufenden Jahr gelegt.

Die Bank steigerte das Teilbetriebsergebnis in den ersten drei Monaten 2025 um 43 % von 13,1 Mio. EUR im Vorjahresquartal auf 18,7 Mio. EUR. Ursächlich hierfür war zum einen die starke Verbesserung beim Zinsüberschuss, der um 23 % auf 27,6 Mio. EUR (Vorjahr 22,4 Mio. EUR) stieg. Auch der Provisionsüberschuss legte kräftig auf 8,4 Mio. EUR (Vorjahr 7,1 Mio. EUR) zu. Dagegen sind die Verwaltungskosten mit 7,3 Mio. EUR nur unwesentlich angestiegen (Vorjahr 6,5 Mio. EUR). Die Personalkosten mit 10,8 Mio. EUR sind nahezu auf dem gleichen Stand (Vorjahr 10,5 Mio. EUR) geblieben.

Trotz der signifikant erhöhten Risikovorsorge mit einem Volumen von 7,6 Mio. EUR (Vorjahr 4,6 Mio. EUR) aufgrund des weiterhin unsicheren Marktumfelds, konnte das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr um 29 % auf 8,9 Mio. EUR verbessert werden. Auch der Periodengewinn verzeichnete mit einer Höhe von 3,1 Mio. EUR eine spürbare Steigerung von nahezu 14 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Assets under Management sind zum 31.03.2025 deutlich auf 4,3 Mrd. EUR gewachsen – ein weiteres Plus von rund 200 Mio. EUR im ersten Quartal. Damit befindet sich die MERKUR PRIVATBANK klar auf Kurs zu ihrem generellen Ziel, in diesem Bereich jährlich um 350 bis 400 Mio. EUR zu wachsen. Die Bilanzsumme lag mit 4,0 Mrd. EUR auf dem Niveau zum Jahresende 2024.

Dr. Marcus Lingel, Vorsitzender der Geschäftsführung und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK, kommentiert die heute vorgelegten Zahlen: „Wir sind mit viel Schwung in das Jahr 2025 gestartet. Die Ergebnisse des ersten Quartals unterstreichen die Stärke und Widerstandsfähigkeit unseres breit aufgestellten Geschäftsmodells. Das bestärkt uns in unserer Strategie und gibt uns Rückenwind für den weiteren Jahresverlauf. Unser Ziel bleibt es, nachhaltig profitables Wachstum zu erzielen und dabei den Anspruch zu erfüllen, zu den erfolgreichsten inhabergeführten Privatbanken Deutschlands zu gehören.“

Über die MERKUR PRIVATBANK:

Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von rund 4 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 510 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus.

Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA (ISIN: DE0008148206 Börsenkürzel: MBK) sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar.

https://www.merkur-privatbank.de/

Ansprechpartner bei Presseanfragen:

Eva Fiedler

GFD Finanzkommunikation

Telefon: +49 (0)160 9750 3301

E-Mail: fiedler@gfd-finanzkommunikation.de

