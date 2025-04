Gold - Hoher Abstand zu GD200 – zu hoch?

Mit 3.500 USD hat der Goldpreis in der vergangenen Woche erneut ein neues Allzeithoch erreicht. Im Portfoliokontext hat sich das Edelmetall damit erneut als Stabilitätsanker erwiesen. Die Rally im bisherigen Jahresverlauf quittiert der Goldpreis inzwischen mit einem rekordhohen MACD. Und noch ein weiterer Indikator befindet sich am Anschlag: So beträgt der Abstand zur 200-Tages-Linie (akt. bei 2.734 USD) über 20 % – in der Spitze waren es sogar 26 %. Derart weit oberhalb dieser Glättung notierte das Edelmetall zuletzt im August 2020! Damals folgte zunächst eine deutliche Korrektur und übergeordnet eine anderthalbjährige Seitwärtsphase. Auf Wochenbasis ergibt sich ein noch wesentlich überhitzteres Bild. Hier beträgt der Abstand zur 200-Wochen-Linie (akt. bei 2.098 USD) fast 60 %. Noch weiter vom langfristigen Durchschnitt hatte sich die Goldpreisnotierung lediglich zum Zeitpunkt der Hochs von 2006, 2008 und 2011 entfernt. Vor diesem Hintergrund können Anlegerinnen und Anleger einen Teil der bisherigen Kursgewinne realisieren. Unterstützungen bestehen bei 3.168 USD (Hoch vom 3. April) und bei 3.059 USD in Form der 50-Tages-Linie.

Gold (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: LSEG, tradesignal²

