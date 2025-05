WOCHENVORSCHAU: Termine bis 15. Mai 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 15. Mai 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 2. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen (8.00 h Analysten- und Pressekonferenz, 10.00 Hauptversammlung) 07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen 07:30 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Natwest, Q1-Zahlen 10:00 DEU: DHL, Hauptversammlung 11:00 GBR: HSBC Holdings, Hauptversammlung 12:30 USA: Cigna, Q1-Zahlen 12:30 USA: Exxon Mobil, Q1-Zahlen 12:45 USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 3/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig) 08:30 CHE: BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q1/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 GRC: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 3/25 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 3/25 12:00 PRT: Industrieproduktion 3/25 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 4/25 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 3/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 02:00 USA: US-Präsident Trump hält Rede zur Abschlussfeier an der University of Alabama 19:00 DEU: Luxemburgs früherer Außenminister Jean Asselborn diskutiert mit SPD-Spitzenkandidatin zur Europawahl, Laura Frick, über die Zukunft der EU, Hamburg DEU: Digitales Pressegespräch zur Video- und Computerspielemesse Gamescom latam, die bis zum 4. Mai in Sao Paulo stattfindet HINWEIS RUS/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 5. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: Stabilus, Q2-Zahlen (10.30 h Analystenkonferenz) 09:00 DEU: Audi, Q1-Zahlen 12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen (14.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 13:30 USA: Cummins, Q1-Zahlen 14:30 USA: Eli Lilly, Hauptversammlung 17:00 USA: Uber Technologies, Hauptversammlung 22:00 USA: Ford Motor Co, Q1-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 4/25 09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q2/25 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 5/25 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 4/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 18:00 DEU: Unternehmertag NRW; Festredner: Friedrich Merz (CDU) Veranstalter ist die Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW HINWEIS GBR / JPN / CHN / HKG / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 6. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q1-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen (14.00 h Call) 07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Norma Group, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen 07:00 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Axa, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Redcare Pharmacy, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen 07:00 NLD: PostNL, Q1-Zahlen 07:00 NOR: Telenor, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen 07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen (detailliert) (9.30 h PK, 11.00 h Analystenkonferenz) 08:00 DNK: Vestas, Q1-Zahlen 09:00 DEU: KSB, Q1-Zahlen 09:30 CHE: Alcon, Hauptversammlung 10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung 10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung 10:30 CHE: DSM-Firmenich, Hauptversammlung 12:30 LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung 12:45 ITA: Ferrari, Q1-Zahlen 13:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen 13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen 15:00 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung 16:00 USA: General Electric, Hauptversammlung 16:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen 18:00 USA: Intel, Hauptversammlung 22:05 USA: AMD, Q1-Zahlen 22:30 USA: Coty, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen ITA: Ferrari, Q1-Zahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen USA: The Mosaic, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 4/25 07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 4/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 3/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 4/25 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 4/25 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 4/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 4/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Diesnte 4/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 3/25 14:30 USA: Handelsbilanz 3/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Intersolar, München DEU: Creditreform-Studie: Unternehmensinsolvenzen in Europa 2024 10:30 DEU: Pressegespräch Commerzbank zur Vorstellung der Studie: «Unternehmerperspektiven 2025» 11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Industrieverband Agrar, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Jahrespressekonferenz von Fairtrade Deutschland, Köln 16:00 DEU: Eröffnung Deutscher Schifffahrtstag, Hamburg DEU: Creditreform-Studie: Unternehmensinsolvenzen in Europa 2024, Neuss HINWEIS JPN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 7. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen (7.30 h Pk, 8.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (7.30 h Pk) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen 07:00 NOR: Schibsted, Q1-Zahlen 07:25 ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Scor, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Legrand, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen 07:30 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen 07:30 NOR: Storebrand, Q1-Zahlen 07:30 SWE: Skanska, Q1-Zahlen 07:40 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Westwing Group, Q1-Zahlen 08:00 IRL: Flutter Entertainment, Q1-Zahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q1-Zahlen 09:00 CHE: Kuehne & Nagel, Hauptversammlung 09:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA, Auftragseingang 3/25 und Q1/25 10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung 10:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung 10:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: Fuchs, Hauptversammlung 10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung 10:30 DEU: Hanse Merkur, Bilanz-Pressegespräch 2025, Hamburg 11:00 DEU: Hannover Rück, Hauptversammlung, Hannover 12:00 GBR: Aston Martin, Hauptversammlung 12:00 USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen 12:45 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen 13:00 GBR: Barclays, Hauptversammlung 15:00 DEU: Volkswagen, 7th virtual ESG Conference for Investors and Analysts 15:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung 15:00 USA: Philip Morris, Hauptversammlung 15:00 USA: Pepsico, Hauptversammlung 15:30 GBR: GlaxoSmithKline, Hauptversammlung 22:00 GBR: ARM Holding, Q4-Zahlen 22:00 USA: Avis Budget, Q1-Zahlen 22:05 NLD: Qiagen, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Sandisk, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 02:30 JPN: Jibun BAnk PMI Dienste 4/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 3/25 08:45 FRA: Handelsbilanz 3/25 08:45 FRA: Leistungsbilanz 3/25 09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 4/25 09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 3/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Zinsentscheid 21:00 USA: Konsumentenkredite 3/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Abschluss Deutsches Forum Sicherheitspolitik, Berlin 10:00 DEU: Pressegespräch KfW zu internationalen Finanzierungen mit KfW-Vorständin Christiane Laibach, Frankfurt/M. 10:00 DEU: BGH verhandelt zu Bonusprämie auf verschreibungspflichtige Medikamente, Karlsruhe 10:00 DEU: Jahres-Pk Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt/M. POL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten, Warschau --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 8. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Adtran Networks, Q1-Zahlen 06:00 USA: Adtran, Q1-Zahlen 06:30 JPN: Toyota, Jahreszahlen 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q1-Umsatz 06:45 CHE: Adecco, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen 07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q1-Umsatz (14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen 07:00 LUX: SAF Holland, Q1-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (8.00 h Pk, 9.30 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Henkel, Q1-Zahlen (9.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DEU: Baywa Q1-Zahlen, München 07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Elringklinger, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen 07:30 DEU: GFT, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Suss Mircotec, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Puma, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q2-Zahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen 08:00 ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Next, Q1-Umsatz 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q1-Umsatz 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen 08:00 SWE: Securitas AB, Q1-Zahlen 08:30 JPN: Nintendo, Jahreszahlen 10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung 10:00 DEU: EnBW - Hauptversammlung, Karlsruhe 10:00 DEU: KfW-Bankengruppe: Förder- und Geschäftszahlen Q1/25 10:00 DEU: Alzchem, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung 10:00 DEU: KSB, Hauptversammlung 10:00 DEU: MTU Aero Engines, Hauptversammlung 10:00 DEU: Robert Bosch, Bilanz-Pk 10:30 DEU: Talanx, Hauptversammlung 11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung 12:00 ESP: ACS, Hauptversammlung 12:00 GBR: Standard Chartered, Hauptversammlung 12:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Hauptversammlung 13:00 USA: Altice USA, Q1-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q1-Zahlen 13:30 USA: Warner Music Group, Q2-Zahlen 14:00 NLD: Philips, Hauptversammlung 14:00 USA: UPS, Hauptversammlung 14:30 USA: Ford Motor Co, Hauptversammlung 17:00 NLD: DocMorris, Hauptversammlung 17:00 USA: Kraft Heinz, Hauptversammlung 18:00 ITA: Enel, Q1-Zahlen 18:00 ITA: Leonardo, Q1-Zahlen 22:00 USA: Pinterest, Q1-Zahlen 22:00 USA: Expedia, Q1-Zahlen 22:00 USA: Lyft, Q1-Zahlen 23:30 USA: Alcoa, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Industrieproduktion 3/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 3/25 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 3/25 08:30 HUN: Industrieproduktion 3/25 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 3/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: 7. «Global Anti-Financial Crime Conference» zu Themen wie Finanzkriminalität und Geldwäsche u.a. mit dem Leiter der deutschen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit/FIU), Daniel Thelesklaf, Frankfurt/M. LUX: EuGH-Urteil zu Check24-Tarifnoten für Versicherungen, Luxembourg POL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (zweiter und letzter Tag), Warschau HINWEIS RUS / CHN: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 9. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz, 10.30 h Pk) 07:00 DEU: Krones, Q1-Zahlen (13.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen (detailliert) (10.30 h Call) 08:00 DEU: PNE, Q1-Zahlen 08:00 GBR: International Consolidated Air, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Drägerwerk, Hauptversammlung, Lübeck 10:00 CHE: Lonza, Hauptversammlung 10:00 NOR: Norsk Hydro, Hauptversammlung 11:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung 13:30 GBR: Admiral, Hauptversammlung 16:00 USA: Colgate-Palmolive, Hauptversammlung 16:00 USA: AbbVie, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 4/25 07:00 JPN: Frühindikatoren 3/25 (vorab) 07:00 FIN: Industrieproduktion 3/25 08:30 HUN: Verbraucherpreise 4/25 09:00 AUT: Industrieproduktion 3/25 09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 4/25 10:00 ITA: Industrieproduktion 3/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 4/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn der Messe «Invest - das Finanzevent für deine Zukunft », Stuttgart HINWEIS RUS / CHN: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 10. MAI TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 4/25 03:30 CHN: Verbraucherpreise 4/25 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 12. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Tecan, Q1-Update 06:30 DEU: Formycon, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Evonik, Q1-Zahlen 07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen 07:15 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: 1&1, Q1-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Ionos, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Adesso, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung 14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen 14:00 USA: Fox Corp, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 3/25 01:50 JPN: Handelsbilanz 3/25 08:00 ROU: Handelsbilanz 3/25 08:00 DNK: Verbraucherpreise 4/25 SONSTIGE TERMINE DEU: 14. Nationale Maritime Konferenz, Emden DEU: 26. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Berlin 15:00 DEU: Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates, Berlin Seit 1963 diskutieren jährlich Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über aktuelle wirtschaftspolitische Themen. U.a. mit Kyriakos Mitsotakis, Ministerpräsident Griechenland, Christian Spohr, Vorsitzender des Vorstands, Lufthansa AG 18:30 DEU: Jahresempfang Bundesverband deutscher Banken, Berlin BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 13. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Patrizia , Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen 07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: KWS Saat, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Munich Re Q1-Zahlen, München 07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen 07:50 DEU: Medios, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q1-Umsatz 08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen 09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen 10:00 DEU: SHW, Hauptversammlung 10:00 DEU: Rheinmetall, Hauptversammlung 10:00 DEU: Norma Group, Hauptversammlung 10:00 DEU: PNE, Hauptversammlung 10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung 10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung 10:00 DEU: Washtec, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung 10:00 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung 10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung 10:30 BEL: Solvay, Hauptversammlung 11:00 DEU: Ionos, Hauptversammlung 11:30 CHE: Temenos Group, Hauptversammlung 17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 4/25 22:30 CHE: Alcon, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Friedrich Vorwerk, Q1-Zahlen ESP: ACS, Q1-Zahlen GBR: BAE Systems, Capital Markets Day ITA: De Longhi, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig) 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 3/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 5/25 12:00 PRT: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig) 14:30 USA: Verbraucherpreise 4/25 14:30 USA: Realeinkommen 4/25 SONSTIGE TERMINE DEU: KI-Konferenz «trade/off 2025» u.a. mit Aleph-Alpha-Gründer Jonas Andrulis, Heidelberg 10:00 DEU: Landgericht Berlin verhandelt Beschwerde gegen Plattform X wegen Verhinderung von Forschung zu möglicher Wahlbeeinflussung, Berlin 10:00 DEU: Hybrid-Jahres-Pk Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB), Berlin 11:30 DEU: BGH verhandelt: Wann ist eine Energieanlage eine Kundenanlage?, Karlsruhe BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel GBR: Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, London SAU: US-Präsident Donald Trump besucht vom 13. bis 16. Mai Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Riad --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 14. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 4/25 07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Renk, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Daimler Truck, Q1-Umsatz 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Alstom, Jahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen 07:55 DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Tui, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Halbjahreszahlen 09:00 CHE: Holcim, Hauptversammlung 09:30 FRA: Credit Agricole, Hauptversammlung 10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung 10:00 DEU: Traton SE, Hauptversammlung 10:00 DEU: BMW Hauptversammlung 10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung 10:30 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung 11:00 DEU: Dussmann Group, Jahres-Pk, Berlin 11:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung 13:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung 13:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Investor Day 14:00 CHE: Swiss Life, Hauptversammlung 14:00 HKG: Tencent, Q1-Zahlen 17:00 USA: American International Group, Hauptversammlung 17:00 USA: American Tower, Hauptversammlung 17:45 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen 18:00 NLD: Euronext, Q1-Zahlen 18:00 USA: First Solar, Hauptversammlung 18:00 USA: AMD, Hauptversammlung 22:00 USA: Harley-Davidson, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Atos, Capital Markets Day ITA: Eni, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 01:50 JPN: Erzeugerpreise 4/25 07:00 FIN: Verbraucherpreise 4/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE DEU: Wirtschaftsforum des Deutschen Apothekerverbandes (DAV), Berlin LUX: SMS an Pfizer-Chef? Urteil am EU-Gericht im Verfahren gegen Ursula von der Leyen, Luxembourg TUR: Informelles Nato-Außenministertreffen (erster von zwei Tagen), Antalya --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 15. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen 07:00 DEU: RWE, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Ceconomy, Q2-Zahlen 07:00 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Südzucker, Bilanz-Pk 07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen 07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Energiekontor, Q1-Zahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen 07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen 07:45 FRA: Engie, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Douglas, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Nagarro, Q1-Zahlen (detailliert sowie Geschäftsbericht) 08:00 GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Aviva, Q1-Umsatz 08:00 GBR: 3i Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: United Utilities, Jahreszahlen 08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen 08:00 LUX: RTL, Q1-Zahlen 09:00 NLD: Adyen, Hauptversammlung 09:30 GBR: Aviva, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung 10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung 10:00 DEU: Heidelberg Materials, Hauptversammlung 10:00 DEU: Adidas, Hauptversammlung 10:00 DEU: Commerzbank, Hauptversammlung 10:00 NLD: Wolters Kluwer, Hauptversammlung 10:00 NLD: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung 10:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Hauptversammlung 11:00 DEU: Birkenstock, Q2-Zahlen 11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung 12:00 GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung 13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen 14:00 USA: Blackrock, Hauptversammlung 14:00 USA: Morgan Stanley, Hauptversammlung 18:30 DEU: Metro AG, Q2-Zahlen 22:30 USA: AT&T, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Borussia Dortmund, Q3-Zahlen DEU: BayernLB, Q1-Zahlen USA: Applied Materials, Q2-Zahlen USA: Deere & Co, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 4/25 08:00 NOR: BIB Q1/25 08:00 ROU: BIB Q1/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 4/25 (vorläufig) 08:00 GBR: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q1/25 (vorläufig) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/25 (vorläufig) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/25 (vorläufig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 3/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 3/25 08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 4/25 08;45 FRA: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig) 09:00 CHE: Seco: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 NLD: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 BGR: Verbraucherpreise 4/25 10:00 POL: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig) 10:00 POL: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Industrieproduktion 3/25 11:00 EUR: Beschäftigung Q1/25 (vorab) 11:00 EUR: Industrieproduktion 3/25 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 4/25 14:30 USA: Erzeugerpreise 4/25 14:30 USA: Empire State Index 5/25 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 5/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:15 USA: Industrieproduktion 4/25 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 4/25 16:00 USA: Lagerbestände 3/25 16:00 USA: NAHB-Index 5/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesbank-Symposium «Bankenaufsicht im Dialog», Frankfurt/M. Die Eröffnungsrede hält Bundesbank-Vorstand Michael Theurer zum Thema: »AI: Die Revolution macht auch vor kleineren und mittleren Banken nicht halt.» 09:00 DEU: Deutscher Ingenieurtag mit Ministerpräsident Hendrik Wüst u.a. Der Deutsche Ingenieurtag (DIT) steht unter dem Motto «Zukunft Deutschland 2050» und lädt Ingenieure und Technikinteressierte zu Fachsessions zu Mobilität der Zukunft, Gesundheitstechnik und Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt ein. 10:00 DEU: Jahrespressegespräch Anlagenbauer SMS Group, Mönchengladbach 10:00 DEU: Jahres-Pk des Energieversorgers Gasag-Gruppe, Berlin DEU: Feierliche Inbetriebnahme eines neues Walzwerks von Feralpi Stahl, Riesa Als Gäste werden u.a. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und der italienische Botschafter, Fabricio Bucci, erwartet. Neben Einblicken in das neue Werk und Rundgängen wird es ein Fachsymposium zum Thema der nachhaltigen Transformation in der Stahlindustrie geben. BEL: Treffen der EU-Minister für Handel, Brüssel TUR: Informelles Nato-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag), Antalya ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi