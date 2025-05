ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Allianz auf 380 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Allianz von 343 auf 380 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Rhea Shah begründete das höhere Kursziel in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer zeitlichen Verschiebung der Bewertungsbasis. Sie kürzte die Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie des Versicherers 2025 bis 2027 um zwei bis vier Prozent./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2025 / 04:31 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------