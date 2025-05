Original-Research: Sto SE & Co. KGaA (von Montega AG): Halten (zuvor: Kaufen)

^ Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG 05.05.2025 / 17:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Sto SE & Co. KGaA Unternehmen: Sto SE & Co. KGaA ISIN: DE0007274136 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten (zuvor: Kaufen) seit: 05.05.2025 Kursziel: 140,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA FY 2024: Guidance und Prognosen erfüllt - Ergebnisausblick und Dividendenkürzung enttäuschen Sto hat vergangene Woche den Geschäftsbericht 2024 vorgelegt und heute einen Earnings Call veranstaltet. Guidance und Prognosen erfüllt : Mit einem Konzernerlös i.H.v. 1.612,3 Mio. EUR erfüllte Sto die unterjährig angepasste Guidance (ca. 1,60 Mrd. EUR) und unsere Erwartung. In Q4 konnte der Erlösrückgang somit auf 4,5% yoy eingedämmt werden (9M: -6,6% yoy). Auf Gesamtjahressicht ging der Inlands-Umsatz vor allem angesichts eines schwachen Neubaugeschäfts überproportional um 8,7% yoy auf 653,5 Mio. EUR zurück. Das Auslandsgeschäft zeigte sich mit -4,3% yoy auf 958,8 Mio. EUR etwas robuster. Der Auslandsanteil stieg damit auf 59,5%. Ergebnisseitig erzielte Sto eine leicht verbesserte Rohertragsmarge i.H.v. 54,2% (+50 BP yoy). Höhere sonstige OPEX, geringfügige Impairments auf Goodwill sowie eine Wertminderung von Vorräten i.H.v. 12,7 Mio. EUR ließen die EBIT-Marge zwar auf 3,6% absinken (Vj.: 7,4%), mit einem EBIT von 58,8 Mio. EUR wurde die angepasste Guidance (50-68 Mio. EUR) jedoch erreicht. Unterm Strich standen EPS von 5,85 EUR (MONe: 5,79 EUR). Auch der FCF lag mit 54,3 Mio. EUR (MONe: 55,4 Mio. EUR) im Rahmen der Erwartungen. Dividende soll gekürzt werden: Zuvor hatte Sto eine geplante Dividendenkürzung um rund ein Drittel bekannt gegeben. So sollen die Vorzugs- und Stammaktionäre neben einer unveränderten Basisdividende i.H.v. 0,31 EUR bzw. 0,25 EUR einen auf jeweils 3,00 EUR gesenkten Bonus (zuvor: 4,69 EUR) erhalten, also insgesamt 3,31 EUR bzw. 3,25 EUR (zuvor: 5,00 EUR bzw. 4,94 EUR). Wir waren vor dem Hintergrund der Net-Cash-Situation sowie des hohen Liquiditätsbestands (30.12.: 326,9 Mio. EUR inkl. Geldanlagen) von einer stabilen Dividendenzahlung ausgegangen. Die HV findet am 18. Juni statt. Darüber hinaus teilte der Vorstand mit, entgegen früherer Ankündigungen kein über den Zeitraum von einem Jahr hinausgehendes Mittelfristziel mehr bekannt zu geben. Hintergrund dessen sind die 'allgemein volatilen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen insbesondere für die Baubranche und die sich daraus ergebenden Unsicherheiten'. Schwacher Ergebnisausblick: Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Sto einen leichten Rückgang der Konzernumsätze auf 1,57 Mrd. EUR sowie ein EBIT zwischen 51 und 71 Mio. EUR und ein EBT von 50 bis 70 Mio. EUR. Während sich die Umsatz-Guidance annähernd mit unseren Erwartungen deckt, liegen die Zielbandbreiten für das Ergebnis selbst am oberen Ende knapp 10% darunter. Sto selbst führt dies neben einem anhaltend hohen Margendruck u.a. auf Zukunftsinvestitionen wie die Einführung des ERP-Systems SAP S/4HANA zurück. Im ersten Quartal 2025 lag der Umsatz nach ersten Angaben unter dem Vorjahresniveau, jedoch über den Erwartungen des Unternehmens. Der in Q1 witterungsbedingt üblicherweise erzielte Fehlbetrag hat sich voraussichtlich vergrößert. Fazit: Sto steuert aufgrund der Wohnbaukrise auf ein weiteres Jahr mit rückläufigem Umsatz und gedämpfter Ertragsentwicklung zu. Zudem erscheint uns die Visibilität für die Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren trotz der u.E. unverändert starken Marktpositionierung gegenwärtig nicht sehr hoch. Wenngleich die Aktie fundamental moderat bewertet ist (cash-bereinigtes KGV 2025e: 12,2x), nehmen wir das Rating bei unverändertem Kursziel von 140,00 EUR auf 'Halten' zurück. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32464.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2130406 05.05.2025 CET/CEST °