EQS-News: technotrans startet mit deutlichem Umsatz‐ und EBIT-Wachstum ins neue Geschäftsjahr und bestätigt Prognose für 2025

technotrans startet mit deutlichem Umsatz‐ und EBIT-Wachstum ins neue Geschäftsjahr und bestätigt Prognose für 2025



06.05.2025 / 07:00 CET/CEST

technotrans startet mit deutlichem Umsatz‐ und EBIT-Wachstum ins neue Geschäftsjahr und bestätigt Prognose für 2025

Konzernumsatz steigt um 7,3% auf 60,1Mio.€ (Vorjahr: 56,0 Mio. €)

EBIT-Marge verbessert sich signifikant auf 6,7 % (Vorjahr: 0,7 %)

Ergebnis pro Aktie erhöht sich auf 0,37 € (Vorjahr: 0,01 €)

Book‑to‑Bill‑Ratio von 1,2 und Auftragsbestand von 80 Mio. € signalisieren weiteres Wachstum

Vorstand bestätigt Jahresprognose 2025

Sassenberg, 6. Mai 2025 – Der technotrans‑Konzern ist dynamisch in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Dank hoher Nachfrage insbesondere in den Fokusmärkten Energy Management, Healthcare&Analytics sowie Print erzielte das Unternehmen im 1.Quartal einen Umsatzzuwachs auf 60,1Mio.€ (Vorjahr: 56,0Mio.€). Gleichzeitig wuchs das operative Konzernergebnis (EBIT) um das Zehnfache auf 4,0Mio.€, was einer EBIT‑Marge von 6,7% entspricht. Im Zuge der positiven Ertragsentwicklung erhöhte sich auch der ROCE spürbar auf 14,4% (Vorjahr: 10,3 %).Der Auftragsbestand stieg zum Stichtag auf 80Mio.€ (31.12.2024: 68Mio.€) und unterstreicht die starke Marktposition und den Wachstumspfad von technotrans.

„Effiziente Strukturen sowie unsere konsequente Marktorientierung zahlen sich aus: Trotz anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen haben wir den Umsatz und die Profitabilität des technotrans-Konzerns deutlich gesteigert“, sagt Michael Finger, CEO der technotrans SE. „Mit einem Book‑to‑Bill‑Ratio von 1,2 und einem Auftragsbestand von 80 Mio. € sind wir hervorragend für die kommenden Quartale aufgestellt.“

Wachstumstreiber Energy Management und Healthcare&Analytics

Der Fokusmarkt Energy Management blieb der wichtigste Wachstumsmotor: Der Umsatz erhöhte sich um 24% auf 9,4Mio.€ getrieben von Batteriethermomanagementsystemen für E‑Busse und Schienenfahrzeuge sowie anziehenden Auslieferungen von Flüssigkeitskühlungen für Datacenter. Healthcare & Analytics profitierte von einer starken Nachfrage in den Bereichen Analytik und Scannertechnologie: Mit einem Plus von 35% wurde hier der höchste relative Zuwachs verzeichnet. Der Umsatz stieg auf 4,8Mio.€. Auch der Fokusmarkt Print zeigte mit einem Plus von 10% auf 21,0Mio.€ einen signifikanten Anstieg im zweistelligen Bereich. Die Umsätze der Fokusmärkte Plastics und Laser lagen erwartungsgemäß konjunkturbedingt unter dem Vorjahr.

Berichtssegmente Technology und Services steigern Profitabilität

Das Segment Services festigte seine Rolle als wichtiger Ergebnisträger: Mit einem Umsatzplus von 4% auf 15,2Mio.€ steuerte das Segment 25% zum Konzernumsatz bei. Die Segment‑EBIT‑Marge stieg von 8,9% auf 15,7%. Auch das Segment Technology verzeichnete eine deutliche Ergebnisverbesserung: Der Umsatz stieg um 8,5% auf 45,0Mio.€, während sich das EBIT von minus 0,9Mio.€ im Vorjahr auf 1,6Mio.€ verbesserte. Die EBIT‑Marge verbesserte sich entsprechend signifikant von minus 2,2% auf 3,7% und zeigt, dass die Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und der Fokus auf margenstärkere Anwendungen greifen.

Solide Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme wuchs stichtagsbedingt auf 169,2Mio.€. Die Eigenkapitalquote blieb mit 59,5% weiterhin auf einem soliden und komfortablen Niveau. Der Free Cashflow lag aufgrund eines wachstumsgetriebenen Vorratsaufbaus, stichtagsbedingt erhöhten Forderungen sowie dem Erwerb eines Grundstücks am Standort Sassenberg bei minus 5,8Mio.€ und wird sich im Jahresverlauf normalisieren.

Prognose für 2025 bekräftigt

Trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten bekräftigt der Vorstand die Jahresziele 2025: Der Konzernumsatz soll zwischen 245Mio.€ und 265Mio.€ liegen. Die EBIT‑Marge wird in einer Bandbreite von 7% bis 9% erwartet. Der ROCE wird zwischen 13 % bis 16 % prognostiziert.

„Der starke Jahresauftakt bestärkt uns darin, unsere Wachstums‑ und Profitabilitätsziele zu erreichen“, betont Michael Finger. „Wir werden unsere Position in den Fokusmärkten konsequent weiter ausbauen und gleichzeitig unsere Resilienz weiter erhöhen.“

Weitere Informationen unter: www.technotrans.de

Hinweis

Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.

