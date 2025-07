EQS-Adhoc: GFT Technologies veröffentlicht vorläufige Halbjahresergebnisse und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an

EQS-Ad-hoc: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Halbjahresergebnis

GFT Technologies veröffentlicht vorläufige Halbjahresergebnisse und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an



23.07.2025 / 18:08 CET/CEST

GFT Technologies veröffentlicht vorläufige Halbjahresergebnisse und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an

Die GFT Technologies SE (GFT) hat auf Basis vorläufiger Berechnungen im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 441,51 Mio. € (H1/2024: 429,63 Mio. €) und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) von 30,14 Mio. € (H1/2024: 29,67 Mio. €) erzielt. Das vorläufige Ergebnis vor Steuern (EBT) ging auf 19,02 Mio. € (H1/2024: 30,05 Mio. €) zurück. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus einem hohen positiven Sondereffekt im ersten Halbjahr 2024 in Höhe von 10,5 Mio. €, der den Vorjahreswert begünstigte.

GFT prognostizierte bisher für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von 930 Mio. €, ein bereinigtes EBIT von 75 Mio. € und ein EBT von 60 Mio. €. GFT geht nunmehr für das Geschäftsjahr 2025 davon aus, dass der Umsatz bei 885 Mio. € und das bereinigtes EBIT bei 65 Mio. € liegen wird. Die Prognose für das EBT wird auf 45 Mio. € angepasst.

Die Anpassung der Umsatzprognose basiert im Wesentlichen auf negativen Währungseffekten in Folge einer fortgesetzt signifikanten Aufwertung des Euro sowie einer schwächeren Geschäftsentwicklung bei GFT in Großbritannien. Die Anpassung der Prognose der Ergebniskennzahlen bereinigtes EBIT und EBT resultiert im Wesentlichen aus den strukturellen Maßnahmen bei GFT in Großbritannien und bei der deutschen Tochter GFT Software Solutions GmbH sowie negativen Währungseffekten. Für das zweite Halbjahr 2025 geht GFT derzeit von einem weiterhin positiven Geschäftsverlauf aus. Eine spürbare Belebung der Dynamik, wie noch zu Beginn des Geschäftsjahres erwartet, zeichnet sich marktbedingt sowie aufgrund der laufenden strukturellen Maßnahmen derzeit nur in einigen Märkten ab.

Die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts wird planmäßig am 7. August 2025 erfolgen.

Finanzkennzahlen: Erläuterungen zu den in dieser Ad-hoc Meldung verwendeten Leistungsindikatoren befinden sich auf der GFT-Website unter www.gft.de/leistungskennzahlen.

