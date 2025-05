GNW-News: Exterro wird bei den Oregon Tech Awards 2025 als "Enterprise Tech Company of the Year" ausgezeichnet

^PORTLAND, Ore., May 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, Inc., der führende

Anbieter von Softwarelösungen für das Datenrisikomanagement für Fachleute in den Bereichen E-Discovery, digitale Forensik sowie Datenschutz, Cybersicherheit und Governance, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen bei den Oregon Tech Awards 2025 als ?Enterprise Tech Company of the Year" (Unternehmen des Jahres im Bereich Unternehmenstechnologie) ausgezeichnet wurde. Das jährliche Award- Programm der Technology Association of Oregon (TAO) würdigt herausragende Leistungen und Erfolge in der Technologiebranche der Region in verschiedenen Kategorien. Anerkennung für Innovation und Leistung Der Enterprise Tech Company of the Year Award zeichnet Unternehmen aus, die außergewöhnliches Wachstum, Innovation und Führungsstärke bei der Entwicklung effektiver Technologien für Unternehmenskunden gezeigt haben. Exterro zeichnet sich durch einen einheitlichen Ansatz zur Bewältigung der dringendsten datenbezogenen Herausforderungen aus, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind, darunter Datenwachstum, komplexe Vorschriften, rechtliche Risiken und Cyber-Sicherheitsbedrohungen. Die Datenrisiko-Management-Plattform von Exterro vereint E-Discovery, digitale Forensik, Datenschutz, Cybersicherheit und Governance-Lösungen in einer einzigen, einheitlichen, KI-gestützten Anwendung. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, Risiken zu mindern, Prozesse zu optimieren und schnell und präzise auf die ständig wachsenden Risiken zu reagieren, die mit den Auswirkungen von Cybervorfällen, zunehmenden Rechtsstreitigkeiten und wachsenden Governance- Herausforderungen und -Anforderungen verbunden sind. ?Diese Auszeichnung bestätigt unsere langjährige Vision, Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre Datenrisiken aktiv zu kontrollieren, anstatt nur auf sie zu reagieren", so Bobby Balachandran, Gründer und CEO von Exterro. ?Wir sind stolz darauf, neben einigen der innovativsten Technologieunternehmen in Oregon ausgezeichnet zu werden, und wir sind noch stolzer auf die Rolle, die Exterro beim Schutz der digitalen Umgebung von Unternehmen spielt." Vertrauen von weltweit führenden Unternehmen Weltweit vertrauen mehr als 3.000 Unternehmen, darunter über 40 Prozent der Fortune-100-Unternehmen, auf die Exterro-Plattform, um Komplexität zu vereinfachen, Silos zu beseitigen und ihre Datenökosysteme transparenter zu machen. Mit FedRAMP-, HITRUST- und SOC 2-Zertifizierungen erfüllt Exterro die höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards auf Unternehmensebene. Exterros Fokus auf Produktinnovation, Skalierbarkeit und Betriebseffizienz hat das Unternehmen zu einem bevorzugten Partner für Rechts-, Compliance-, Datenschutz- und Sicherheitsteams gemacht, die ihr Datenrisikomanagement modernisieren und vereinheitlichen möchten. Oregons wichtigste Technologieveranstaltung Die Oregon Tech Awards sind die wichtigste Veranstaltung der TAO und die renommierteste Auszeichnung des Bundesstaates für technologische Innovation. Die Preisträger werden anhand einer Kombination aus Wachstumsmetriken, Produktdifferenzierung, Kundenwirkung und Branchenführerschaft ausgewählt. Bei der diesjährigen Preisverleihung kamen Hunderte von Führungskräften, Unternehmern und Technologieexperten zusammen, um Oregons florierendes Technologie-Ökosystem zu feiern. Über Exterro Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und Governance sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern bietet Exterro Unternehmen unkomplizierte Lösungen, um ihre Daten zu analysieren und schnell handeln zu können. Die KI-gesteuerten Lösungen von Exterro liefern präzise, umsetzbare Erkenntnisse, damit Unternehmen die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen, Risiken reduzieren, Abläufe rationalisieren und gleichzeitig Kosten senken können. Dank Exterro können Unternehmen ihre dringendsten Datenherausforderungen mit der nötigen Transparenz und Zuversicht angehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com. Pressekontakt: Bei Exterro Hazel Ramirez hazel@plat4orm.com 570-975-9261 °