IRW-News: HEALWELL AI Inc. : HEALWELL AI gibt am 13. Mai 2025 das Finanzergebnis für das erste Geschäftsquartal 2025 bekannt

IRW-PRESS: HEALWELL AI Inc. : HEALWELL AI gibt am 13. Mai 2025 das Finanzergebnis für das erste Geschäftsquartal 2025 bekannt

- HEALWELL AI wird am Dienstag, den 13. Mai 2025 um 13:00 Uhr ET (10:00 Uhr PT, 19:00 Uhr MEZ) eine Telekonferenz und zeitgleich einen Webcast abhalten.

TORONTO, ON, 6. Mai 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am Dienstag, den 13. Mai 2025 sein Finanzergebnis für das am 31. März 2025 endende erste Geschäftsquartal 2025 veröffentlichen wird. Das Unternehmen wird am selben Tag um 13:00 Uhr ET (10:00 Uhr PT, 19:00 Uhr MEZ) eine Telekonferenz und zeitgleich einen Webcast abhalten, um die Ergebnisse zu erläutern. Die Telekonferenz wird von Chief Executive Officer Dr. Alexander Dobranowski und Chief Financial Officer Anthony Lam abgehalten.

Telekonferenz zum Finanzergebnis des ersten Geschäftsquartals 2025 von HEALWELL AI

Datum: Dienstag, 13. Mai 2025

Uhrzeit: 13:00 Uhr ET / 10:00 Uhr PT / 19:00 Uhr MEZ

Webcast-Link: https://www.gowebcasting.com/14053

Gebührenfreie Anrufe (Nordamerika): 1-833-752-3509

Gebührenpflichtige Anrufe (international): 1-647-846-7993

Wenn Sie über Ihr Telefon an der Telekonferenz teilnehmen möchten, wählen Sie sich bitte 10 Minuten vor Beginn der Veranstaltung ein und treten Sie dem Meeting unter HEALWELL AI Inc. Conference Call bei.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Tel.: 604-572-6392

ir@healwell.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79483

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79483&tr=1

