Macron zu Merz: Deutsch-französischen Motor stärker machen

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat dem neuen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu dessen Wahl im Bundestag gratuliert. "Es liegt an uns, den deutsch-französischen Motor und Reflex stärker als je zuvor zu machen", sagte Macron. "Es liegt an uns, unsere europäische Agenda für Souveränität, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit zu beschleunigen. Für die Franzosen, für die Deutschen und für alle Europäer", so Macron. "Wir treffen uns ab morgen in Paris, um gemeinsam daran zu arbeiten."

Der neue Bundeskanzler wird am Mittwoch zu seinem Antrittsbesuch in der französischen Hauptstadt erwartet. Für Paris ist das Treffen von Merz mit Macron kein protokollarischer Besuch, sondern ein erstes Arbeitstreffen, bei dem es um eine Erneuerung und Wiederbelebung der deutsch-französischen Beziehungen geht, wie es aus dem Präsidenten-Palast hieß.

Neue Impulse für Europa

Es gehe darum, "ein sehr starkes und unmittelbares Signal zu geben, dass in den deutsch-französischen Beziehungen eine Erneuerung stattfindet und dass es sich um eine Erneuerung sowohl für die deutsch-französischen bilateralen Beziehungen als auch um eine Erneuerung der Impulse für Europa handelt".

Hauptthemen der Gespräche seien Souveränität, Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit. Geplant sei, mit einer Reihe von Meinungsverschiedenheiten der Vergangenheit abzuschließen, genannt wurde etwa die Energiepolitik.