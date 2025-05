Dax-Rückblick:

Der Dax gab nach neun Gewinntagen in Folge gestern zum ersten Mal wieder nach auf Tagesschlusskursbasis, nach einem heftigen Kursrutsch am Vormittag konnten die Verluste am Nachmittag wieder deutlich eingedämmt werden.

Dax-Ausblick:

Die gestrige Tagesperformance hinterließ eine so genannte "Hammer"-Kerze im Kerzenchart des deutschen Leitindex. Eine Hammer-Tageskerze hat einen kleinen Körper am oberen Ende der Tages-Preisspanne und einen langen unteren Schatten, der mindestens doppelt so lang ist wie der Körper. Nach einem Aufwärtstrend weist ein Hammer darauf hin, dass starke Verkäufe im Tagesverlauf von Käufern abgefangen wurden.

Obwohl der Kurs zunächst deutlich gefallen ist, konnten die Käufer ihn bis Handelsschluss wieder nach oben treiben. Dies deutet auf eine potenzielle Erschöpfung der Aufwärtsbewegung und einen möglichen Trendwechsel hin.

Dennoch sollte der Hammer durch weitere Signale oder Volumen bestätigt werden, bevor man eine Trendumkehr annimmt. Dementsprechend ist der gestrige Handelsverlauf ein Warnsignal für die Käuferseite gewesen. Eine Trendfortsetzung nach oben kann aber nicht ausgeschlossen werden.