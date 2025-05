EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse für Q1 2025 bei € 42,4 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 2,4 Mio.

EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse für Q1 2025 bei € 42,4 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 2,4 Mio.



Frankfurt am Main, 7. Mai 2025

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“) hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 gemäß vorläufiger Zahlen Umsatzerlöse von € 42,4 Mio. erzielt, was einem organischen Wachstum von +7,0% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht (Q1 2024: € 39,6 Mio.). Das bereinigte EBITDA betrug im Berichtszeitraum € 2,4 Mio. und entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 5,6% (Q1 2024: € 11,4 Mio.; 28,7% Marge).

Im Segment HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing, Probonio und Bike2Future) stiegen die Umsatzerlöse in Q1 2025 um +10,9% auf € 35,9 Mio. (Q1 2024: € 32,4 Mio.). Maßgeblicher Faktor für das Wachstum war der deutliche Anstieg der Umsatzerlöse aus der Verwertung von Bikes am Ende der Leasinglaufzeit. Die Anzahl neu vermittelter Bikes ging in Q1 2025 hingegen um 20% zurück. Mit Blick auf die Vermittlung neuer Dienstradleasingverträge war die Gesellschaft von einem langsamen Start in das Jahr ausgegangen, der über den Jahresverlauf aufgeholt werden sollte. Das bereinigte EBITDA des Segments betrug € 3,4 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 9,4% (Q1 2024: € 12,0 Mio.; 37,2% Marge). Ein wesentlicher Grund für die geringere EBITDA-Marge war der gestiegene Anteil der Verwertungserlöse am Gesamtumsatz, da diese grundsätzlich eine deutlich niedrigere Rohertragsmarge aufweisen als die übrigen Umsatzkomponenten des Segments. Darüber hinaus ist die schwächere Fahrradsaison im Winter generell von Preisnachlässen am Markt geprägt, die sich in dieser Saison verstärkt auf die Rohertragsmarge im Verwertungsgeschäft auswirkten. Eine über den Quartalsstichtag verzögerte Forfaitierung sowie gestiegene Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen zur Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie des Segments (Transformation des Geschäfts zu multi-country, multi-product) hatten einen negativen Einfluss auf die EBITDA-Marge. Letztere sind hauptsächlich auf die Akquisition von Probonio sowie die Neugründung der Bike2Future für die Vermarktung von Gebrauchträdern über zurückzuführen. Während in Q1 2024 für diese Gesellschaften noch keine Aufwendungen angefallen waren, beliefen sich deren Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Q1 2025 auf ca. € 2,3 Mio.

Im Segment Security Technologies (IHSE) lagen die Umsatzerlöse in Q1 2025 mit € 6,5 Mio. um -10,6% unter dem Vergleichszeitraum (Q1 2024: € 7,3 Mio.). Das bereinigte EBITDA betrug € 314 Tsd. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 4,8% (Q1 2024: € 518 Tsd.; 7,1% Marge). Ursächlich dafür war vor allem das niedrigere Umsatzniveau in Q1 2025 in Kombination mit den Fixkosten im Bereich Personal- und sonstiger betrieblicher Aufwendungen.

Im Hinblick auf die verschobene Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses der Gesellschaft arbeitet die Gesellschaft in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer KPMG mit Nachdruck daran, ausstehende Prüfungshandlungen zeitnah abzuschließen und wird zu gegebener Zeit einen neuen Termin für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses, Konzernabschlusses und die ordentliche Hauptversammlung bekanntgeben.

Die in dieser Mitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die Quartalsmitteilung Q1 2025 wird am Donnerstag, den 15. Mai 2025, veröffentlicht.

