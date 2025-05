EQS-News: Exasol veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2025 – Entwicklung innerhalb der Erwartungen und entlang der strategischen Ausrichtung

EQS-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Exasol veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2025 – Entwicklung innerhalb der Erwartungen und entlang der strategischen Ausrichtung



07.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Exasol veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2025 – Entwicklung innerhalb der Erwartungen und entlang der strategischen Ausrichtung



Starkes Wachstum jährlich wiederkehrender Umsätze (ARR) in Fokus-Branchen mit 14,6 % gegenüber Q1 2024; ARR-Anteil der Fokus-Branchen steigt auf 61 % (Q1 2024: 52 %)

Gesamt-ARR insbesondere durch Vertragsanpassungen in Non-Fokus- Branchen mit -2,2 % leicht rückläufig auf 40,0 Mio. Euro (Q1 2024: 40,9 Mio. Euro)

Gegenüber Vorquartalen erneut gesteigertes EBITDA auf 1,3 Mio. Euro (Q1 2024: 0,3 Mio. Euro) und Gewinn nach Steuern auf 1,0 Mio. Euro (Q1 2024: -0,2 Mio. Euro) – beeinflusst durch einmalige Hardware- und Serviceumsätze mit Bestandskunden

Liquide Mittel steigen auf 23,2 Mio. Euro gegenüber 15,0 Mio. Euro zum Ende des Jahres 2024



Nürnberg, 07. Mai 2025: Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analytics Engine, konnte im ersten Quartal 2025 die Wachstumsdynamik in den Fokus-Branchen fortsetzen. Der ARR stieg in den strategisch wichtigen Marktsegmenten um 14,6 % auf 24,4 Mio. Euro (Q1 2024: 21,3 Mio. Euro). Damit erhöhte sich der Anteil der Fokus-Branchen am Gesamt-ARR auf 61 % gegenüber 52 % im ersten Quartals 2024.

Im ersten Quartal 2025 ging der Gesamt-ARR in Einklang mit den Erwartungen und der strategischen Ausrichtung leicht um 2,2 % auf 40,0 Mio. Euro (Q1 2024: 40,9 Mio. Euro) zurück. Der Rückgang ist in erster Linie mit Vertragsanpassungen eines Großkunden in den non-Fokus-Branchen verbunden.

Die Umsatzerlöse stiegen um 25,3 % auf 12,4 Mio. Euro (Q1 2024: 9,9 Mio. Euro). Darin enthalten sind 2,9 Mio. Euro (Q1 2024: 0 Mio. Euro) für die Bereitstellung von Hardware und Services für Bestandskunden, die auf einmaliger Basis in Rechnung gestellt wurden. Entsprechend sind auch das EBITDA und der Gewinn nach Steuern davon positiv beeinflusst. Das EBITDA erhöhte sich auf 1,3 Mio. Euro (Q1 2024: 0,3 Mio. Euro). Das Ergebnis nach Steuern lag bei 1,0 Mio. Euro (Q1 2024: -0,2 Mio. Euro). Auf Grund der starken operativen Entwicklung stiegen die liquiden Mittel von 15,0 Mio. Euro zu Ende des Geschäftsjahres 2024 auf 23,2 Mio. zu Ende des ersten Quartals 2025.

„Die nachhaltig erreichte Profitabilität hilft uns dabei, den eingeschlagenen strategischen Weg in Richtung der Fokus-Branchen erfolgreich umzusetzen. Im Zuge der geopolitischen Unsicherheiten gewinnen Datensicherheit und Datensouveränität zunehmende Bedeutung bei der Entscheidung von Kunden zur Datenbank-Infrastruktur. Als eines der wenigen europäischen Unternehmen in unserem Marktsegment haben wir dadurch einen Wettbewerbsvorteil in unseren Kernmärkten“, so Jörg Tewes, CEO der Exasol AG.

Exasol bestätigt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und erwartet ein ARR- und Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie ein EBITDA-Wachstum von mindestens 50 % auf 3 Mio. Euro bis 4 Mio. Euro.

In den Prognosen ist berücksichtigt, dass sich das starke zweistellige ARR-Wachstum in den Kernmärkten fortsetzen wird. Gleichzeitig erwartet Exasol im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025 weiterhin gegenläufige Effekte aus Kündigungen von Unternehmen außerhalb der Fokus-Branchen. Dieser Einfluss wird sich mittelfristig durch die zunehmende Verschiebung des Portfolios auf die Fokus-Branchen verringern.

Wie im Geschäftsjahr 2024 rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem temporär rückläufigen ARR im ersten Halbjahr, bevor das Neugeschäft im zweiten Halbjahr wieder für ein Netto-Wachstum sorgt.



Kennzahlen Q1 2025*

(*) die Ergebnisse sind nicht testiert



Über Exasol AG

Die Exasol AG (ETR: EXL) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus stark regulierten Branchen sowie dem öffentlichen Sektor, die digitale Souveränität und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gewährleisten.

Exasol ist die weltweit leistungsstärkste Analytics Engine, die speziell für die Bewältigung komplexer Daten-Workloads entwickelt wurde und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Exasol wird von Unternehmen auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten Branchen für seine herausragende Leistung und Zuverlässigkeit geschätzt. Dank In-Memory-Computing, Massively Parallel Processing (MPP), selbstoptimierender Technologie und fortschrittlichen AI-Funktionen macht Exasol komplexe Analysen einfach.

Unternehmen können so den maximalen Nutzen aus ihren Daten ziehen und gleichzeitig die Betriebskosten minimieren. Ob als eigenständiges Data Warehouse, Analytics Accelerator oder Enabler für AI/ML-Modelle – Exasol ermöglicht leistungsstarke und zuverlässige Analysen in On-Premises- und hybriden Umgebungen.

Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com.



IR und Presse Kontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel: +49 89 125 09 0333

E-Mail: ir@exasol.com

07.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2131412 07.05.2025 CET/CEST