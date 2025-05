Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben

Werbung

Die Entwicklungen der vergangenen Wochen und Monate haben sehr deutlich gemacht, dass Europa sich wieder in die Lage versetzen muss, sich selbst zu verteidigen. Das wird ein Prozess, der sich über viele Jahre erstreckt – und das in einem Umfeld, in dem viele Branchen in turbulentes Fahrwasser geraten sind. Genau darin liegt ein robustes Wachstums- und Gewinnpotenzial. Ein gezieltes Investment in diesen dynamisch entstandenen Wachstumsmarkt kann daher eine vielversprechende Option sein.

Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs vor über 30 Jahren war die Mehrheit der EU-Bürger davon überzeugt, dass die frühere Wehrhaftigkeit nunmehr ausgedient habe, weil der nicht mehr existierende „Ostblock“ keine Bedrohung mehr ist und die Amerikaner im Fall kleinerer Krisen schon einspringen würden. Nicht zuletzt, weil man Europa in den USA als wichtigen Handelspartner sah. Diese Ausgangslage hat sich jetzt erheblich gewandelt.

Ein ETF speziell auf den europäischen Verteidigungssektor ergibt Sinn, denn …

Die keineswegs nur in Deutschland über die letzten Jahrzehnte heruntergefahrene Verteidigungs- und Aufklärungsfähigkeit muss so schnell wie möglich gestärkt, die nötige Infrastruktur instandgesetzt oder teilweise neu geschaffen werden. Die Zahl der Unternehmen, die hierfür in Europa zur Verfügung stehen, ist überschaubar genug, um sie in einem großen Korb zusammenfassen zu können. Was auch deswegen einen Sinn ergibt, weil Europa speziell in dieser Hinsicht zusammenwachsen will und muss … und daher beispielsweise US-Unternehmen bei der Reaktivierung der europäischen Verteidigungsfähigkeit eine untergeordnete oder sogar gar keine Rolle spielen dürften.

Die potenziellen Abnehmer kommender Großaufträge in einem ETF zusammenzufassen, um in diesen Sektor gezielt investieren zu können, ist darüber hinaus deswegen sinnvoll, weil der zunehmende weltwirtschaftliche Druck für andere Branchen problematisch ist, so dass jetzt eine selektive Ausrichtung der Investments auf Wachstumsmärkte wie den Verteidigungssektor deutlich erfolgversprechender ist als den Gesamtmarkt über einen Index zu erwerben.

Der neue WisdomTree Europe Defence ETF: Zeitgerecht investieren und breit aufstellen

Die Wiederherstellung der europäischen Verteidigungsfähigkeit ist eine Entwicklung, für die zwar jetzt der politische Wille und der Rückhalt in der europäischen Bevölkerung stark sind, die aber rein sachlich betrachtet Jahre, in einigen Sektoren sogar Jahrzehnte dauern wird. Waffensysteme sind seit über 30 Jahren nur noch halbherzig oder gar nicht auf den neuesten, technischen Stand gebracht worden. Und das, was vorhanden ist, müsste deutlich zahlreicher vorhanden sein. Unterkünfte, Lagerkapazitäten, Kommunikations- und Aufklärungstechnik müssen zügig und zugleich koordiniert ausgebaut werden, Personal gefunden und ausgebildet werden. Es ist also keineswegs damit getan, ein paar Panzer und Kampfflugzeuge zu bestellen. Dementsprechend vielfältig sind die Tätigkeitsfelder von Unternehmen, die hierfür in Anspruch genommen werden. Und das bedeutet, dass man sich bei einem Investment in die „European Defence“ nicht nur breit aufstellen müsste, sondern das eben auch möglich ist.

WisdomTree hat diesen Bedarf umgehend erkannt und bereits Anfang März einen ETF aufgelegt, der diesen Anforderungen entspricht. Der ETF umfasst, basierend auf einem dazu aufgelegten Index, mindestens 20 europäische Unternehmen, die die themenrelevanten Bereiche wie Verteidigung, Aufklärung, Sicherung und Überwachung abdecken, wodurch es möglich wird, frühzeitig und mit einer breiten Streuung der Positionierung an dieser Entwicklung teilzuhaben.

Warum es hier so wichtig ist, sich nicht einzelne Unternehmen herauszupicken, sondern sich über den Korb, den ein ETF bietet, bewusst breit aufzustellen, dazu gleich mehr. Hier erst einmal die Eckdaten des neuen WisdomTree Europe Defence ETF:

Bei einem Wachstumsmarkt in der Startphase ist ein Sparplan die ideale Lösung

Wenn sich im Wirtschaftsgefüge derart abrupt große Veränderungen ergeben, reagieren Anleger bisweilen überzogen. Dadurch wirkt es, als habe man am Markt eine kommende Entwicklung auf Jahre hinaus vorweggenommen, so dass man leicht den Eindruck gewinnt, zu spät zu kommen. Doch dieser Eindruck täuscht meist.

Denn nach einem ersten, plötzlichen Run in die entsprechenden Bereiche beruhigt sich das Geschehen in der Regel. Die Käufer der ersten Stunde nehmen Gewinne mit, zugleich erkennt man die Breite der Chancen, so dass weitere Unternehmen zum Kreis potenzieller Profiteure hinzukommen. Zugleich moderiert sich die Entwicklung dadurch, dass man in diesem frühen Stadium noch nicht absehen kann, welche der großen Defence-Unternehmen Europas wann und wie stark an der Wiederbelebung der Verteidigungsfähigkeit teilhaben werden, so dass viele Investoren noch abwarten und erst nach und nach auf den Trend aufspringen. Die Lösung:

Eine breite Streuung der Chancen und Risiken durch einen „Korb“ der infrage kommenden Unternehmen, wie ihn der WisdomTree Europe Defence ETF darstellt, der diese entsprechende Breite bietet. Und ein sukzessiver Einstieg über gleichmäßige Schritte, wie sie ein Sparplan ermöglicht, um die Performance gegenüber den aktuell starken Schwankungen zu glätten (Averaging-Effekt).

Das Wiedererstarken der europäischen Verteidigungsfähigkeit ist kein kurzlebiger Hype, bei dem man fürchten müsste, dass er recht zeitnah wie eine Blase platzt. Hier geht es um eine zwingende Notwendigkeit, die umzusetzen Jahre benötigt, so dass die Chancen, die dieser Sektor bietet, auch und gerade für mittel- und langfristig orientierte Investoren immens sein können.

Die Top Ten-Unternehmen im WisdomTree Europe Defence UCITS ETF (per 2.5.2025)

