Notenbank in London senkt Leitzins auf 4,25 Prozent

London (Reuters) - Die Notenbank in London senkt den Leitzins. Die Bank of England (BoE) setzte den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag um einen Viertelpunkt auf 4,25 Prozent herunter.

Die BoE hatte den Leitzins zuletzt Anfang Februar gekappt und danach pausiert. Die Inflation war jüngst auf dem Rückmarsch und lieferte der Notenbank Argumente für eine Lockerung. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass das Tor für weitere Senkungen nun weit offen steht. Quasi als Türöffner könnte ein Handelsabkommen mit den USA dienen, das US-Präsident Donald Trump laut Medienberichten im Laufe des Tages verkünden will.

BoE-Chef Andrew Bailey betonte jüngst, dass er die von der US-Zollpolitik ausgehenden Risiken sehr ernst nehme. Der Internationale Währungsfonds hatte die Wachstumsaussichten für Großbritannien in Zeiten des von Trump angezettelten Handelskonflikts zuletzt herabgestuft und beim Bruttoinlandsprodukt nur noch ein Plus von 1,1 Prozent erwartet.

