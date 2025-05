Original-Research: STINAG Stuttgart Invest AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: STINAG Stuttgart Invest AG - von GBC AG 08.05.2025 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu STINAG Stuttgart Invest AG Unternehmen: STINAG Stuttgart Invest AG ISIN: DE0007318008 Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 26,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Substanz trifft Strategie: Ergebnis über Erwartungen, Fundament für wachstumsstarke Jahre gelegt Die STINAG Stuttgart Invest AG hat sich im Geschäftsjahr 2024 in einem anspruchsvollen makroökonomischen Umfeld durch operative Stabilität, eine hohe Substanzkraft und strategische Weichenstellungen für künftiges Wachstum ausgezeichnet. Die Umsatzerlöse lagen mit 28,71 Mio. EUR leicht über dem Vorjahreswert (28,08 Mio. EUR) und übertrafen unsere Prognose von 27,91 Mio. EUR. Auch das Konzernergebnis lag mit 5,27 Mio. EUR zwar unter dem Vorjahreswert (6,31 Mio. EUR), jedoch klar über unserer Schätzung von 4,94 Mio. EUR. Die Abweichung gegenüber unseren Erwartungen reflektiert eine konsequente Kostenkontrolle, indexbasierte Mietanpassungen sowie die Stabilität der Mieterträge auch in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld. Mit Blick auf den avisierten Investitionshochlauf ab 2025 sehen wir weiteres Potenzial für eine spürbare Ergebnissteigerung in den kommenden Jahren. Das diversifizierte Immobilienportfolio der STINAG mit einem Marktwert von knapp 600 Mio. EUR umfasst Büro-, Geschäfts-, Wohn-, Hotel- sowie Pflegeimmobilien mit Fokus auf zentrale Lagen in Süddeutschland. Die Leerstandsquote ist niedrig, die Mieterstruktur unseres Erachtens äußerst nachhaltig. Das kleinere Bestandsobjekt Rotebühlplatz 18 wurde 2024 erfolgreich revitalisiert und vollvermietet. Die zentralen Projektentwicklungen in der Stuttgarter Innenstadt, Tübinger Straße 17b und Tübinger Straße 6, bieten mittelfristig signifikantes Wertsteigerungspotenzial. Für die Tübinger Straße 17b liegt die Baugenehmigung vor, der Baustart soll in Kürze erfolgen. Bei der Königstraße 51 wurde aufgrund unzureichender Renditeaussicht eine strategische Neubewertung eingeleitet. Ein geplanter Erwerb der Wohnimmobilie "Neue Mitte Bickenbach" wurde infolge schwerwiegender Baumängel zurückgezogen, ein Beispiel für konsequentes Risikomanagement. Die STINAG verfolgt eine langfristige Wachstumsstrategie mit Fokus auf renditestarke, ESG-konforme Bestandsobjekte. Ab 2025 sollen Investitionen von bis zu 80 Mio. EUR erfolgen, u.a. in die Assetklassen Senior Living, Gesundheitsimmobilien und Mikroapartments. Erste Akquisitionen befinden sich in der Due-Diligence-Phase. Zudem wurde mit der XETRA-Notierung der Aktie im Februar 2025 die Kapitalmarktpräsenz verbessert. Basierend auf unserem DCF Model erhöhen wir das Kursziel auf 26,50 EUR je Aktie (bisher: 26,00 EUR) und vergeben das Rating Kaufen. Die Anhebung des Kursziels spiegelt die fortgeschrittene Prognoseperiode wider, innerhalb derer wir auf Basis der bisherigen Geschäftsentwicklung nun für das kommende Jahr ein höheres Ergebnisniveau erwarten. Zudem eröffnet der Dividendenausblick attraktive Chancen für eine Neubewertung. Für 2027 rechnen wir mit einer Dividende von 0,75EUR, was auf Basis des aktuellen Kurses von 13,00EUR einer sehr attraktiven Dividendenrendite von 5,8% entspricht. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32498.pdf Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++ Fertigstellung: 07.05.2025 (13:00 Uhr) Erste Weitergabe: 08.05.2025 (10:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2132260 08.05.2025 CET/CEST °