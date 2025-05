Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht, oder die in der Mahlzeit Sendung besonders stark nachgefragt waren. Die Aktie von Uber war lange Zeit Gesprächsthema bei Mahlzeit.

In beiden Musterdepots vertreten war es bitter zu sehen, dass sie bei jedem Anstieg der Tesla-Aktie deutlich abgestraft wurde. Zu Unrecht, wie Martin immer wieder betont hatte. Nun hatte der Kurs sich – ganz anders als der Kurs der Tesla-Aktie – vor den Quartalsergebnissen bis auf 50 US-Cent an das letzte Allzeithoch herangetastet. Vielleicht etwas zu dynamisch. Denn seit dem Tief im April hatte die Aktie zwischenzeitlich mehr als 40 Prozent zugelegt. Entsprechend wurde erst einmal verkauft, als sich zeigte, dass das Wachstum langsam abnimmt.

Was kann man als Investor nun daraus machen? Wie steht es um Uber? Was sagen die fundamentalen Daten, welche Signale liefert der Chart? Ist mit neuen Hochs zu rechnen? Auf all diese Fragen geht Martin im heutigen Video ein.