EQS-News: Franz-Josef Wiese zum Aufsichtsrat der EnviTec Biogas AG bestellt

Franz-Josef Wiese zum Aufsichtsrat der EnviTec Biogas AG bestellt



12.05.2025 / 12:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Lohne/Saerbeck, 12. Mai 2025 – Mit sofortiger Wirkung wurde Franz-Josef Wiese am 9. Mai 2025 auf Antrag des Vorstands der EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8) durch das Amtsgericht Osnabrück zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt. Die gerichtliche Bestellung gilt bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung. Die Neubesetzung war erforderlich geworden, nachdem die bisherige Aufsichtsrätin und stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschland Silvia Breher im Zuge der Bildung der neuen Bundesregierung zur Parlamentarischen Staatssekretärin beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat ernannt wurde.

Franz-Josef Wiese ist Bereichsleiter Unternehmenskunden der Landessparkasse zu Oldenburg. Er blickt auf 40 Jahre Erfahrung im Firmenkundengeschäft zurück, davon über zwei Jahrzehnte in leitenden Positionen. Er komplettiert den Aufsichtsrat der EnviTec Biogas AG, dem weiterhin Ulf Hüttmeyer als Vorsitzender und Michael Böging als stellvertretender Vorsitzender angehören.

Der Aufsichtsrat und Vorstand der EnviTec Biogas AG danken Silvia Breher herzlich für ihre engagierte und vertrauensvolle Mitwirkung an der Aufsicht und strategischen Begleitung des Unternehmens. Mit Franz-Josef Wiese tritt ein erfahrener Finanz- und Firmenkundenexperte neu in das Gremium ein, der über ausgeprägte Branchenkenntnisse in der Agrar- und Ernährungswirtschaft verfügt.

Über die EnviTec Biogas AG

Die EnviTec Biogas AG deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet die Betriebsführung an. EnviTec betreibt 87 eigene Anlagen und ist damit aktuell einer der größten Biogasproduzenten Deutschlands. Die Geschäftstätigkeit umfasst zudem die Produktion und die Vermarktung von klimaneutralem Kraftstoff (Bio-LNG) für den Transportsektor und flüssigem Kohlendioxid (LCO2) in Lebensmittelqualität. Das Unternehmen ist weltweit in 16 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2023 erzielte die EnviTec-Gruppe einen Umsatz von 416,8 Mio. Euro und ein EBT von 88,2 Mio. Euro. Insgesamt beschäftigt die Gruppe derzeit rund 690 Mitarbeitende. Seit Juli 2007 ist die EnviTec Biogas AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Kontakt EnviTec Biogas AG:

EnviTec Biogas AG

Katrin Hackfort

Leitung Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 25 74 88 88 - 810

E-Mail: ir@envitec-biogas.de

