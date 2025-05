EQS-News: q.beyond steigert Ertrags- und Finanzkraft im Q1 2025 und bestätigt Prognose

EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

q.beyond steigert Ertrags- und Finanzkraft im Q1 2025 und bestätigt Prognose



EBITDA steigt im Quartalsvergleich um 15 % auf 2,3 Mio. €

Free Cashflow erhöht sich auf 0,8 Mio. €

Nettoliquidität nun bei 39,9 Mio. €

Köln, 12. Mai 2025. Der IT-Dienstleister q.beyond steigerte im ersten Quartal 2025 trotz anhaltend schwacher Konjunktur in Deutschland seine Ertragskraft und startete damit gut in das neue Geschäftsjahr. Bei einem Umsatz von 46,4 Mio. € (Q1 2024: 47,1 Mio. €) stieg das EBITDA im Quartalsvergleich um 0,3 Mio. € auf 2,3 Mio. € und das Konzernergebnis um 0,8 Mio. € auf -0,3 Mio. €.



Auch die Finanzkraft wuchs erneut: Der Free Cashflow erhöhte sich auf 0,8 Mio. € nach 0,6 Mio. € im ersten Quartal 2024. Die Nettoliquidität des schuldenfreien Unternehmens summiert sich nun auf 39,9 Mio. €; das entspricht 0,32 € je q.beyond-Aktie. Weitere rund 5 Mio. € werden q.beyond spätestens im dritten Quartal 2025 zufließen, da nun alle steuerlichen Fragen zum Verkauf der Telekommunikationstochter Plusnet im Jahr 2019 geklärt sind.



q.beyond-CEO Thies Rixen sieht das Unternehmen auf einem guten Weg: „Unsere Strategie greift. Profitabilität geht vor Wachstum. Die Ertragskraft steigt damit trotz des nach wie vor herausfordernden Umfelds.“ Dabei bewähre sich die konsequente Konzentration auf profitable Lösungen und Dienstleistungen. Selbst wenn damit – wie im abgelaufenen Quartal – die Trennung von wenig margenträchtigen Umsätzen in Abstimmung mit Kunden verbunden sein könne.



Marge im Consulting verbessert sich auf 14 %



Diese Konzentration trug maßgeblich dazu bei, die hohe Bruttomarge von 22 % im Segment „Managed Services“ zu sichern und die Bruttomarge im zweiten Segment „Consulting“ in nur einem Jahr von 8 % auf 14 % zu steigern. q.beyond-CFO Nora Wolters hebt vor allem die Fortschritte im Consulting hervor: „Der Fokus des Vertriebs auf die Vermarktung von Beratungs- und Entwicklungsleistungen zahlt sich immer stärker aus. Mit steigendem Geschäftsvolumen können wir das bestehende Team noch besser auslasten und so die Effizienz weiter erhöhen.“



Effizienzsteigernd wirkt über beide Segmente hinweg auch der wachsende Nearshoring- und Offshoring-Anteil. Ende März 2025 lag der Anteil der Beschäftigten an den Standorten in Lettland, Spanien, Indien und den USA bei 16 % im Vergleich zu 12 % ein Jahr zuvor. Bis zum Jahresende soll er auf 20 % steigen.



Nachhaltig positives Konzernergebnis geplant



Nach dem guten Start bestätigt q.beyond die Anfang März vorgelegte Prognose für das Gesamtjahr 2025: Das Unternehmen plant einen Anstieg des EBITDA auf 12 bis 15 Mio. €, ein nachhaltig positives Konzernergebnis und einen nachhaltig positiven Free Cashflow bei einem Umsatz von 184 bis 190 Mio. €. Die Prognose basiert auf der Annahme, dass die deutsche Wirtschaft im weiteren Jahresverlauf die Rezession überwindet.



q.beyond-CEO Thies Rixen sieht das Unternehmen auch für den Fall einer noch länger andauernden Konjunkturflaute gut gerüstet: „Wir haben in den vergangenen beiden Jahren die Resilienz unseres Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. Trotz Rezession sind Ertrags- und Finanzkraft deutlich gestiegen.“ Die aktuellen Turbulenzen eröffneten nach Rixens Beobachtung sogar Chancen: „Viele Mittelständler wollen derzeit die Souveränität über ihre IT zurückerlangen. q.beyond kann dies gewährleisten – dank umfassender technologischer und branchenspezifischer Kompetenz sowie eigener Hochsicherheitsrechenzentren.“ Erst kürzlich hat das Unternehmen mit seiner „Private Enterprise AI“ eine KI-Plattform vorgestellt, die 100-prozentige Datenhoheit gewährleistet.



Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick



Erläuterungen:

Diese Corporate News enthält zukunftsbezogene Angaben (sogenannte „forward-looking statements"). Diese zukunftsbezogenen Angaben basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse vonseiten des Managements. Aufgrund von Risiken oder fehlerhaften Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsbezogenen Angaben abweichen. Der vollständige Quartalsmitteilung ist unter www.qbeyond.de/investor-relations abrufbar.



Über das Unternehmen:

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, umzusetzen und zu betreiben. Unser starkes Team aus 1.100 Expertinnen und Experten begleitet mittelständische Unternehmen sicher durch die digitale Transformation. Dabei bringen wir umfassendes Know-how in den Bereichen Cloud, Applications, AI und Security mit. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland, Spanien, Indien und den USA, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt: q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

