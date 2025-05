Trading-Chance Pepsico: Am Kreuzsupport kaufen?

Werbung

Die meisten Dividenden-Aristokraten sind nahe des Allzeithochs oder auf Allzeithoch. Diese Gattung Aktien bieten selten wirklich günstige Einstiegs-Chancen, weil sie aufgrund der fundamentalen Substanz auch unglaublich trendstark sind. Gibt es mal eine kurze Schwäche, schlägt man besser sofort zu. Eine solche Gelegenheit ergibt sich aus unserer Sicht nun bei Pepsico – einem Altveteran der US-Aktien.

Was macht Pepsico?

PepsiCo produziert primär Getränke, aber auch Lebensmittel. Über die wahrscheinlich jedem bekannten Getränke hinaus bietet Pepsico auch Snack Foods, wie zum Beispiel Chips an: Lays, Doritos und Cheetos finden sich auch in unseren Supermarktregalen. Diese Produkte sind in einem breiten Spektrum von Geschmacksrichtungen und Variationen verfügbar und werden in zahlreichen Ländern vertrieben. Die Sparte Beverages umfasst ein großes Angebot von alkoholfreien Getränken. Dazu zählen unter Softdrinks wie Pepsi, Mountain Dew und Sierra Mist, sowie nicht-kohlensäurehaltige Getränke wie Tropicana Fruchtsäfte, Lipton Eistees und Aquafina Wasser. Neben diesen Geschäftsfeldern ist PepsiCo auch in anderen Bereichen wie Nutrition aktiv, worunter Produkte fallen, die speziell auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet sind, wie Quaker Haferprodukte und Naked-Smoothies.

Charttechnische Situation

Auch diese Aktie hat 1968 ihre Erstnotiz an der Börse feiern dürfen. Seitdem gab es, wie es sich für einen Dividenden-Aristokraten gehört, eine fantastische Entwicklung und tausende Prozent Kursgewinne. Jüngst befand sich die Aktie jedoch entgegen des breiten Marktes in einer Korrektur. Seit Mitte 2023 fallen die Notierungen. Nun wird die Aktie jedoch wieder interessant, da sie unmittelbar über einer Kreuz-Unterstützung liegt. Dieser Kreuz-Support ergibt sich aus dem Aufwärtstrend und einer horizontalen Unterstützung, die sich bei 128-129 US-Dollar treffen. Hier bietet sich eine antizyklische Kauf-Chance für Marktteilnehmer, die fundamentale Faktoren und Charttechnik kombinieren wollen.

Quelle: www.tradingview.com

Fundamentale Lage

Der Gewinn konnte auch in den letzten Jahren gesteigert werden. Gegenwärtig bei 6,80 US-Dollar pro Aktie gelegen, soll er bis 2028 auf knapp 9 Dollar verbessert werden. Den operativen Cashflow will das Unternehmen von derzeit 9,14 auf über 12 Dollar steigern. Die Aktie ist, wenn man sich das bereinigte Kurs/Gewinn-Verhältnis betrachtet, unterbewertet. Mit einem KGV von 16,4 liegt die Aktie weit unter dem langfristigen Durchschnitts-KGV, welches bei 22,4 gelegen ist.

Fazit:

Auch dieser Dividenden-Aristokrat ist nahezu immer ein Kauf. Derzeit bietet sich jedoch eine besonders attraktive Gelegenheit, da wir charttechnisch eine Kreuzunterstützung ansteuern und zugleich die Aktie außergewöhnlich günstig bewertet ist. Die Perspektive mit großen Sport-Events in den USA (Klub-WM und WM) ist zudem für Unternehmen aus dem Bereich Nahrungsmittel/Getränke naturgemäß freundlich.

Open end Turbo Long Optionsschein auf Pepsico

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 100,115 USD . Bei einem aktuellen Kurs von 131 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 4,15. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG62PE.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 176 und 196 USD

Unterstützungen: 128-129 USD

Open end Turbo Long Optionsschein auf Pepsico

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.