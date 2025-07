Trading-Chance Hochtief: Infrastruktur-Paket schafft Fantasie

Werbung

Die heutige Trading-Chance steht in Zusammenhang mit den umfassenden neuen Schulden, die die Bundesregierung macht. Neben Investitionen in die Verteidigung beinhaltet das „Paket“ auch Investitionen in die Erneuerung der Infrastruktur. Davon profitiert die Baubranche in erheblichem Maß. Mit Hochtief haben wir heute ein Unternehmen aus dieser Branche im Fokus, dessen Aktie sich in einem nahezu senkrechten Anstieg befindet. Welches technische Ziel hier möglich ist, zeigen wir im heutigen Artikel auf.

Was macht Hochtief? Hochtief ist ein deutsches Bauunternehmen. Zu den Geschäftsfeldern zählen Construction, Infrastructure und Real Estate. Im Segment Construction bietet Hochtief Lösungen für Hoch- und Tiefbau sowie Ingenieursbau an. Das Unternehmen realisiert dabei Bauvorhaben sowohl für private als auch für öffentliche Auftraggeber. Der Bereich Infrastructure umfasst die Planung, Finanzierung, den Bau und Betrieb von Infrastrukturprojekten, insbesondere in den Feldern Verkehr, Energie und soziale Infrastruktur. Hochtief ist hier oft als Teil von öffentlich-privaten Partnerschaften (Public Private Partnerships, PPP) involviert. Im Bereich Real Estate befasst sich das Unternehmen mit der Entwicklung, dem Bau und der Verwaltung von Immobilienprojekten. Dazu gehören Bürogebäude, Einkaufszentren, Hotels und Wohnanlagen. Starkes Gewinnwachstum Hatte das Unternehmen 2019 noch einen Verlust von -2,92 Euro pro Aktie zu verzeichnen, so steht für 2025 ein Gewinn von 12,64 Euro zu Buche. Die Dividenden-Ausschüttung soll deutlich steigen und von derzeit 5,23 auf 7,64 Euro angehoben werden. Das bereinigte Kurs-/Gewinn-Verhältnis liegt mit 20 gegenwärtig über dem langfristigen Durchschnitt, der bei 15 gelegen ist. Charttechnisch positives Signal mit Ziel 302 Euro Die noch vergleichsweise junge Aktie hat eine wahrlich bewegte Zeit hinter sich. Von einem Erstemissionspreis von etwa 15 Euro schoss der Kurs zunächst ebenso steil auf knapp 100 Euro nach oben, wie er anschließend einbrach. Nach einem Zwischentief bei 19 Euro kletterten die Notierungen bis auf 174 Euro, um anschließend abermals kräftig nachzugeben. Nun wird das alte Allzeithoch attackiert und neues Potenzial freigesetzt. Per Trend-Differenz-Methode eröffnet sich Potenzial bis über 300 Euro. Das entspricht einer potenziellen Steigerung des Börsenwertes um 73%. Eine sinnvolle Absicherung kann bei 120 Euro in Form eines Stop-Loss gesetzt werden. Unmittelbar darüber, bei 122 Euro, war das jüngste Korrekturtief gelegen. Sollte der Kurs unter diese wichtige Marke absinken, so ist der frische Ausbruch über die 174er-Marke Makulatur. Quelle: www.tradingview.com Fazit: Wer auf Deutschland Straßen und Autobahnen unterwegs ist, bemerkt es leidvoll: es wird überall gebaut, saniert und in Stand gesetzt. Die Baubranche, und darin unter anderem das Unternehmen Hochtief, profitiert davon. Wer die Entwicklung von Rheinmetall aus dem Rüstungssektor vor Augen hat, weiß, warum wir bei einem der Profiteure der Erneuerung unserer maroden Infrastruktur, erhebliches Potenzial und infolge dessen eine brandaktuelle Trading-Chance sehen. Potenzial wäre hier bis 302 Euro binnen der kommenden Jahre. Für diese Trading-Gelegenheit haben wir für Sie ein passendes Produkt ausgesucht, mit dem an einer potenziell positiven Entwicklung der Aktie partizipiert werden kann. Open end Turbo Bull Optionsschein auf Hochtief Das von uns ausgewählte Produkt ist ein Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit. Der K.O., wie auch der Basispreis liegen gleichauf bei 112,272 Euro. Bei einem aktuellen Kurs von 174,6 Euro ergibt sich somit ein Hebel von 2,74. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass wir bis auf einen minimalen Restwert den benötigten Stop-Loss und den K.O. des Produktes nahe beieinander haben. Um einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu vermeiden, erscheint ein Stop-Loss bei 0,20 im Produkt sinnvoll. Die WKN lautet UG0SUN. Wichtige Chartmarken Widerstände: keine Unterstützungen: 122 Euro Open end Turbo Bull Optionsschein auf Hochtief Zum Produkt Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist: Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. 