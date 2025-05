EQS-Adhoc: Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft: Änderung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023/2024

EQS-Ad-hoc: Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresbericht

Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft: Änderung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023/2024



13.05.2025 / 09:51 CET/CEST

Sedlmayr Grund und Immobilien AG: Änderung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023/2024

München, 13.05.2025 - Der Vorstand der Sedlmayr Grund und Immobilien AG hat den geprüften und auf der Internetseite der Gesellschaft bereits bekannt gemachten Jahresabschluss und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023/2024 geändert und die Einstellung in die anderen Gewinnrücklage um EUR 3 Mio. auf EUR 24 Mio. reduziert mit dem Effekt, dass sich der Bilanzgewinn um EUR 3 Mio. auf EUR 24.762.730,08 erhöht. Die Abschlüsse in der geänderten Fassung wurden einer Nachtragsprüfung unterzogen und sind vom Abschlussprüfer mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Aufsichtsrat hat die beiden Abschlüsse gebilligt, womit der Jahresabschluss in seiner geänderten Fassung festgestellt ist. Der heutigen ordentlichen Hauptversammlung wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023/24 in Höhe von EUR 24.762.730,08 eine Dividende von EUR 29,00 je dividendenberechtigter Stückaktie, insgesamt somit EUR 21.294.497,00 auszuschütten und den Restbetrag in Höhe von EUR 3.468.233,08 auf neue Rechnung vorzutragen.

Kontakt:

Dr. Hermann Brandstetter

Vorsitzender des Vorstands

Email: investor.relations@sedlmayr-ag.de

Tel: 089 51 2222 15

Ende der Insiderinformation

