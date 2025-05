IRW-News: Starcore International Mines Ltd.: Starcore veröffentlicht Produktionsergebnisse für das vierte Quartal

IRW-PRESS: Starcore International Mines Ltd.: Starcore veröffentlicht Produktionsergebnisse für das vierte Quartal

13. Mai 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) (Starcore oder das Unternehmen) gibt für seine Mine San Martin (San Martin) im mexikanischen Bundesstaat Queretaro die Produktionsergebnisse für das im April 2025 endende vierte Geschäftsquartal bekannt.

In diesem Quartal gelang Starcore mit der Inbetriebnahme des neuen Kreislaufs zur Aufbereitung von kohlenstoffhaltigem Erz samt ADR-Anlage ein wichtiger Meilenstein. Während der Anlaufphase wurden in der Anlage bis dato 5.000 Tonnen aufgehaldetes Erz mit einem Goldanteil von 2,1 g/t und einem Silberanteil von 26 g/t verarbeitet. Wie aufgrund der metallurgischen Untersuchungen zu erwarten war, betrug die Rückgewinnung für Gold 80 % und für Silber 76 % sowie der Goldertrag bei Doré-Barren 180 Unzen Goldäquivalent. Im Bergbaubetrieb wurde die Erschließungs- und Fördertätigkeit planmäßig auf 140 Tonnen kohlenstoffhaltiges Erz pro Tag hochgefahren; für die zusätzlich notwendigen Arbeiten wurde ein Vertragspartner beauftragt.

Der übrige Betrieb wird wie gewohnt fortgesetzt; im südlichen Teil der Mine wird ein neues Areal exploriert und erschlossen. Dort, wo vor 30 Jahren die Mine San Martín als Tagebaubetrieb startete, konzentriert man sich nun auf eine tieferliegenden Zone dieses Gebiets, das als Mine San José bezeichnet wird.

Wir sind mit dem Erfolg des neuen Verfahrens zur Aufbereitung von kohlenstoffhaltigem Erz sehr zufrieden, da es uns auch eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine ermöglicht, erläutert Salvador García, Chief Operating Officer des Unternehmens. Damit wird der Weg frei für die weitere Erschließung des enormen Potenzials, das die Mine San Martín in Form von Oxiderz und kohlenstoffhaltigem Erz birgt.

9 Monate YTD

Produktion San Martin 4. Quartal 2025 3. Quartal 2025 Veränderung zum 2025 2024 Veränderung zum

Vorquartal Vorjahr

verarbeitetes Erz (Tonnen) 53.398 46.730 14 % 197.880 224.307 -12 %

Unzen Goldäquivalent 2.342 2.268 3 % 8.916 10.094 -12 %

Goldgehalt (Gramm/Tonne) 1,57 1,74 -10 % 1,58 1,50 5%

Silbergehalt (Gramm/Tonne) 15,77 11,08 42 % 14,27 15,82 -10 %

Goldausbeute (%) 81,72 82,44 -1 % 83,09 87,0 -4 %

Silberausbeute (%) 56,63 49,10 15 % 53,02 50,93 4 %

Gold/Silber-Verhältnis 92,97 87,30 82,62 83,80

Salvador Garcia, B. Eng., ein Direktor des Unternehmens und Chief Operating Officer, ist der qualifizierte Sachverständige des Unternehmens für das Projekt im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen aufbereitet.

Über Starcore

Starcore International Mines ist im Bereich der Edelmetallproduktion tätig und hat sich auf Mexiko spezialisiert, wo das Unternehmen über umfangreiche Erfahrung verfügt. Dieser Kernbestand an produzierenden Assets wird durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Mit dem Projekt in Côte dIvoire hat Starcore seine Reichweite international erweitert. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Erwartungen des Managements und das Potenzial der Projekte des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen des Managements des Unternehmens sowie auf Annahmen und Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen, und spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, und dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79586

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79586&tr=1

