Pharmaschwergewichte und Nestle drücken Schweizer Börse ins Minus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse ist am Dienstag abgerutscht. Der Standardwerteindex SMI sank bis kurz vor Handelsschluss um 0,5 Prozent auf 12.158 Punkte.

Die Aufbruchstimmung der Anleger nach dem vorläufigen Zollfrieden, auf den sich die USA und China am Wochenende geeinigt hatten, ließ merklich nach, und Konjunktursorgen rückten wieder in den Vordergrund.

Der Indexrückgang war zu einem guten Teil den beiden Pharmaschwergewichten geschuldet. Novartis und Roche gerieten in den Sog der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, dass er die Medikamentenpreise in den USA per Erlass deutlich senken will. Verstärkt wurde der Abwärtstrend durch Hiobsbotschaften aus der US-Gesundheitsbranche. Novartis verlor 1,5 Prozent an Wert und Roche 1,3 Prozent. Die Aktien des dritten SMI-Riesen Nestle büßten 1,4 Prozent ein. Die drei Unternehmen repräsentieren mehr als die Hälfte der Indexkapitalisierung.

Die Anteile des Rückversicherers Swiss Re gaben 1,3 Prozent nach. Bei den Konkurrenten Münchener Rück und Hannover Rück drückten hohe Belastungen durch die Waldbrände in Kalifornien zu Jahresanfang auf die Kurse.

(Bericht von Paul Arnold; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)