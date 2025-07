Nachfrage in China treibt Danone-Umsatz überraschend stark - Aktie steigt

Paris (Reuters) - Der französische Konsumgüterkonzern Danone hat im zweiten Quartal dank einer starken Nachfrage in China mehr umgesetzt als erwartet.

Vor allem Säuglingsnahrung und medizinische Ernährungsprodukte kurbelten das Geschäft an, wie das Unternehmen am Mittwoch in Paris mitteilte. Damit konnte Danone eine Schwäche im Wassergeschäft in Lateinamerika und einen schleppenden Verkauf von Kaffeeweißer im umkämpften US-Markt mehr als ausgleichen. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 4,1 Prozent, während Analysten im Schnitt mit 3,8 Prozent gerechnet hatten. Die Entwicklung spiegele "die Stärke und Widerstandsfähigkeit unseres auf Gesundheit ausgerichteten Portfolios" wider, sagte Konzernchef Antoine de Saint-Affrique. An der Börse stiegen die Danone-Aktien um mehr als sechs Prozent.

Der Konzern, zu dem Marken wie Activia und Evian gehören, bekräftigte seine Jahresprognose. Erwartet wird weiter ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis zwischen drei und fünf Prozent, wobei das operative Ergebnis schneller zulegen soll. Finanzchef Jürgen Esser zeigte sich zuversichtlich, die Gewinnmarge weiter verbessern zu können. Danone setzt dabei wie die Konkurrenten Unilever und Nestle inzwischen stärker auf höhere Absatzmengen statt auf Preiserhöhungen, um preisbewusste Kunden zurückzugewinnen.

Um sich widerstandsfähiger zu machen, nutzt Danone seine hohen Barmittel für Zukäufe im Gesundheitsbereich. Jüngst erwarb der Konzern das belgische Biotik-Unternehmen The Akkermansia Company sowie eine Mehrheit am US-Hersteller von pflanzlichen Bio-Nahrungsmitteln, Kate Farms. De Saint-Affrique kündigte weitere Übernahmen an. "Wir arbeiten an einer Reihe von Dingen", sagte er.