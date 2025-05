ROUNDUP: Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Kassel gesperrt

BORKEN (dpa-AFX) - Nach einem Güterzugunfall bei Borken in Hessen ist die Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Kassel gesperrt. Wie Polizei und Deutsche Bahn (DB) bestätigten, entgleisten am Montagabend zwei Wagen eines mit Holz beladenen Güterzuges.

Die Aufräumarbeiten ziehen sich hin. "Die Arbeiten vor Ort laufen seit gestern Abend auf Hochtouren, um die Strecke schnellstmöglich wieder für die Züge befahrbar zu machen", sagte eine Bahn-Sprecherin.

Zwischen Wabern und Treysa

Gesperrt ist der Abschnitt zwischen Wabern und Treysa auf der Strecke zwischen Frankfurt am Main und Kassel Hauptbahnhof. Die Fernverkehrslinie, die in diesem Bereich unterwegs ist, wird umgeleitet. Der Fernverkehr auf der Schnellfahrstrecke zwischen Frankfurt am Main und Kassel Wilhelmshöhe ist nicht betroffen und fährt weiter regulär.

Im Regionalverkehr gibt es für die Fahrgäste einen Ersatzverkehr mit Bussen. Die Bahn bittet die Kundinnen und Kunden, sich vor Fahrtantritt auch noch einmal in den digitalen Auskunftsmedien über ihre Verbindung zu informieren.

Bei Rangierfahrt aus den Gleisen geraten

Nach Angaben der Bahn geriet der erste Wagen am frühen Montagabend bei einer Rangierfahrt in Borken aus den Schienen. Zur Ursache konnte die Bahn noch nichts sagen. Die zuständigen Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen.

Um die Zugteile wieder auf die Schienen zu heben, ist Spezialgerät nötig, darunter ein Kran. "Nach diesem komplexen Prozess kann die DB die Infrastruktur begutachten, um bei Bedarf erforderliche Instandsetzungsmaßnahmen anzustoßen", so die Sprecherin.

Wann die Strecke wieder freigegeben werden kann, war am Mittag noch offen: Eine Prognose sei "noch nicht abschließend möglich". Die Deutsche Bahn werde zeitnah über aktuelle Entwicklungen informieren./psf/DP/jha