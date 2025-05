ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Brenntag auf 63 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag nach Quartalszahlen von 67 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit Blick auf die zukünftige Nachfrage nach Chemikalien gebe es mehr Fragen als Antworten, schrieb Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte die Annahmen für das operative Ergebnis, diese lägen nun unter den Konsensschätzungen./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 12:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 12:02 / ET