EQS-News: Delticom veröffentlicht Q1-Geschäftsverlauf: Operatives EBITDA nahezu verdoppelt

Delticom veröffentlicht Q1-Geschäftsverlauf: Operatives EBITDA nahezu verdoppelt



Hannover, den 14. Mai 2025 – Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, berichtet mit dieser vorliegenden Zwischenmeldung über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2025.

Bruttowarenvolumen (GMV) beträgt 128 Mio. € (Q1 2024: 119 Mio. €)

Umsatz beläuft sich auf 105 Mio. € (Q1 2024: 97 Mio. €)

Operatives EBITDA um 94 % gesteigert

Gesamtjahresprognose bestätigt

Die Delticom AG hat in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres ihr Geschäft weiterhin auf profitables Wachstum ausgerichtet. Mit 105 Mio. € konnte der Umsatz im ersten Quartal 2025 um 9,0 % gesteigert werden (Q1 2024: 97 Mio. €).

Trotz eines negativen Währungsergebnisses in Höhe von -1,3 Mio. € (Q1 2024: +0,3 Mio. €) liegt das operative EBITDA nach Ablauf der ersten drei Monate mit 1,6 Mio. € über Vorjahr (Q1 2024: 0,8 Mio. €). Auch das EBITDA fällt mit 1,5 Mio. € im Vorjahresvergleich deutlich höher aus (Q1 2024: 0,7 Mio. €). Das Konzernergebnis für die ersten drei Monate beträgt -1,2 Mio. €, eine Steigerung um 0,2 Mio. € (Q1 2024: -1,4 Mio. €). Mietindexierungen und die Anmietung neuer Lagerstandorte im H2 2024 gehen sowohl mit höheren Abschreibungen auf Nutzungsrechte gemäß IFRS 16 als auch mit höheren Zinsaufwendungen einher.

Das erste Quartal stellt ein Übergangsquartal zwischen dem Winter- und dem Sommergeschäft dar. Im weiteren Jahresverlauf wird die Nachfrage im europäischen Ersatzreifengeschäft wesentlich von den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängen. Kunden von Delticom finden in den Onlineshops wie ReifenDirekt.de und Tirendo.de ein umfassendes Reifenangebot zu attraktiven Preisen und profitieren zudem von einer hohen Verfügbarkeit.

Der Ende März für das Gesamtjahr 2025 prognostizierte Ausblick wird bestätigt. Für den Umsatz wird eine Bandbreite von 470 Mio. € und 490 Mio. € angestrebt. In Abhängigkeit vom Umsatz wird für das operative EBITDA eine Spanne zwischen 19 Mio. € und 21 Mio. € geplant.

Der Halbjahresbericht wird am 14.08.2025 auf der Internetseite www.delti.com im Bereich „Investor Relations“ zum Download zur Verfügung gestellt.

Delticom-Konzern – Wesentliche Kennzahlen Q1

Über Delticom:

Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern.

Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus rund 600 Marken und knapp 80.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen kom-plettieren das Produktangebot. In 70 Ländern betreibt die Gesellschaft 348 Onlineshops sowie Onlinever-triebsplattformen und betreut darüber etwa 20 Millionen Kunden. Im Onlineshop Reifendirekt.de werden nachhaltige und ressourcenschonende Reifen entsprechend gelabelt und mit einem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet.

Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der europaweit rund 26.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können.

Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken.

Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2024 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 482 Millionen Euro generiert. Zum Ende des ersten Quartals 2025 waren 117 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).

Im Internet unter: www.delti.com

Kontakt:

Delticom AG

Investor Relations

Melanie Becker

Hedwig-Kohn-Straße 1

31319 Sehnde

Tel.: +49 (0)511-93634-8903

Fax: +49 (0)511-8798-9138

E-Mail: melanie.becker@delti.com

