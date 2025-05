EQS-News: Einberufung zur Hauptversammlung der MLP SE veröffentlicht

EQS-News: MLP SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Einberufung zur Hauptversammlung der MLP SE veröffentlicht



14.05.2025 / 16:27 CET/CEST







Einberufung zur Hauptversammlung der MLP SE veröffentlicht

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende von 36 Cent je Aktie (VJ: 30 Cent) vor

Wiesloch, 14. Mai 2025 – Die MLP SE hält am 25. Juni 2025 ihre ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 ab. Über den folgenden Link können ab heute sämtliche Vorlagen an die Hauptversammlung abgerufen werden: www.mlp-hauptversammlung.de. Darüber erreichen Aktionäre auch den Zugang zum Aktionärsportal für die Teilnahme an der Hauptversammlung, die als reine Online-Veranstaltung abgehalten wird.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, eine Dividende in Höhe von 36 Cent je Aktie (VJ: 30 Cent) für das abgelaufene Geschäftsjahr auszuschütten.

Die Tagesordnung sieht die Beschlussfassung über folgende Punkte vor:

die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2024

die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024

die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

die Wahlen des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025

die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024

die erneute Billigung der Obergrenze für die variable Vergütung der Geschäftsleitungen und jeweils ersten Führungsebene gemäß § 25a Abs. 5 Satz 5 und 6 KWG (vgl. Beschlussfassung von 2014)

die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder

die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien einschließlich der Verwendung unter Ausschluss des Bezugsrechts

die Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten beim Erwerb eigener Aktien

die Änderung von § 19 der Satzung (Verlängerung der Möglichkeit für den Vorstand, über das Format der Hauptversammlung – virtuell oder in Präsenz – zu entscheiden)

Über MLP

Die MLP Gruppe ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, MLP, RVM und TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte – und Kunden können bessere Finanzentscheidungen treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere Finanzdienstleister.

Deutschland.Immobilien – Immobilienplattform für Kunden und Finanzberater

DOMCURA – Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen

FERI – Multi Asset-Investmenthaus für institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden

MLP – Finanzberatung und Banking für anspruchsvolle Kunden

RVM – Risikomanager für Versicherung und Vorsorge für mittelständische Unternehmen

TPC – Benefit Experten Netzwerk für Unternehmen

Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in der Kundenberatung. Durch diese gezielte Interaktion entstehen zusätzliche Werte für Kunden, für das Unternehmen und für die Aktionäre. Der ökonomische Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.

Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für rund 590.700 Privat- und rund 28.000 Firmen- und institutionelle Kunden ein Vermögen von rund 63,1 Mrd. Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 751 Mio. Euro.

