EQS-News: Deutsche Konsum REIT mit stabiler Mietentwicklung im ersten Halbjahr 2024/2025, Refinanzierung steht im Fokus

Deutsche Konsum REIT mit stabiler Mietentwicklung im ersten Halbjahr 2024/2025, Refinanzierung steht im Fokus



15.05.2025

Deutsche Konsum REIT mit stabiler Mietentwicklung im ersten Halbjahr 2024/2025, Refinanzierung steht im Fokus

Finalisierung des Sanierungskonzepts zur Sicherung der langfristigen bilanziellen Stabilität bis Ende August erwartet

Portfolioanpassungen mit möglichen Volumen von EUR 350 bis 450 Mio. zur Entschuldung bis Ende 2027 in Vorbereitung

Netto-Verschuldungsgrad auf 52,5 % reduziert (30. September 2024: 57,2 %)

FFO bei EUR 8,0 Mio. / aFFO bei EUR 5,3 Mio. / FFO je Aktie bei EUR 0,20

EPRA NTA (voll verwässert) je Aktie stabil bei EUR 7,60

Potsdam, 15. Mai 2025 – Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) („Gesellschaft“) hat heute ihren Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2024/2025 veröffentlicht.

Mietentwicklung im Bestandsportfolio

Die Gesellschaft kann auf eine weitgehend stabile operative Entwicklung im ersten Geschäftshalbjahr 2024/2025 zurückblicken. Das durch Objektverkäufe auf 163 Objekte verkleinerte Portfolio hat einen Bilanzwert in Höhe von EUR 877,6 Mio. Die Mieterlöse bewegten sich im erwarteten Rahmen und beliefen sich auf EUR 35,4 Mio. (H1 2023/2024: EUR 39,8 Mio. bei 183 Objekten), das Vermietungsergebnis lag bei EUR 20,3 Mio. (H1 2023/2024: EUR 24,8 Mio. bei 183 Objekten).

Die Funds from Operations („FFO“) beliefen sich auf EUR 8,0 Mio. bzw. auf EUR 0,20 je Aktie (H1 2023/2024: EUR 16,5 Mio. bzw. EUR 0,47 je Aktie). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist im Wesentlichen auf das gestiegene Zinsniveau und damit einhergehend höhere Finanzierungskosten zurückzuführen.

Reduzierung der Verschuldung und Stärkung der Eigenkapitalbasis

Die Gesellschaft konnte ihren Verschuldungsgrad im ersten Halbjahr weiter senken. Der Netto-Verschuldungsgrad (Netto-LTV) verringerte sich auf 52,5 % (H1 2023/2024: 61,4 %). Gleichzeitig erhöhte sich das Eigenkapital um EUR 37,9 Mio. auf EUR 356,3 Mio., was im Wesentlichen auf Kapitalerhöhungen durch die Wandlung von Anleihen zurückzuführen ist. Die Finanzielle Verbindlichkeiten gingen um EUR 78,9 Mio. auf EUR 470,6 Mio. zurück.

Sanierungskonzept in Arbeit

Die Gesellschaft hat zur Sicherung ihrer langfristigen Stabilität ein Sanierungsgutachten bei FTI Andersch AG beauftragt. Die Fertigstellung soll bis voraussichtlich Ende August erfolgen. Teil der Sanierungsplanung sind strategische Portfolioanpassungen mit einem Verkaufsvolumen von EUR 350 bis 450 Mio. bis Ende 2027.

Brückenfinanzierung gesichert und Stillhaltevereinbarungen in Verhandlung

Zur Sicherstellung der Liquidität wurde eine Brückenfinanzierung über EUR 14 Mio. zu 5,5 % vereinbart. Für Gläubiger mit Fälligkeiten im Frühjahr 2025 bestehen Stillhaltevereinbarungen bis zum 30. Mai 2025. Eine Verlängerung bis Ende August ist in Verhandlung.

Ausblick

Die Gesellschaft fokussiert sich im zweiten Halbjahr auf den Abschluss des Sanierungskonzepts und dessen Umsetzung. Voraussetzung hierfür ist die Einigung mit allen Gläubigern sowie eine durchgehende Finanzierungssicherheit bis mindestens Ende August. Übergeordnetes Ziel ist die Entschuldung des Unternehmens und die Wiederherstellung eines positiven nachhaltigen Cashflow-Profils.

Webcast und Telefonkonferenz

Die Deutsche Konsum REIT-AG wird zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres 2024/2025 heute, am 15. Mai 2025, um 10:00 Uhr MESZ eine Analystenkonferenz (Webcast und Telefonkonferenz) abhalten. Die entsprechende Ergebnispräsentation sowie weitere Informationen zum Webcast und zur Telefonkonferenz finden Sie unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/. Der Halbjahresfinanzbericht des Geschäftsjahres 2024/2025 steht unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte/ zum Download zur Verfügung.

Über das Unternehmen

Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven.

Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt.

Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG

Frau Mareike Kuliberda

Investor Relations

Marlene-Dietrich-Allee 12b

14482 Potsdam

Tel. 0331 / 74 00 76 - 533

Fax: 0331 / 74 00 76 - 599

E-Mail: mk@deutsche-konsum.de

