ROUNDUP: TAG Immobilien profitiert von höheren Mieten - Prognosen bestätigt

HAMBURG (dpa-AFX) - Eine weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnraum hat TAG Immobilien im Auftaktquartal Auftrieb gegeben. Sowohl der deutsche als auch der polnische Wohnungsmarkt zeigten unverändert eine hohe Nachfrage, sagte Co-Unternehmenschefin Claudia Hoyer am Donnerstag bei Vorlage der Quartalszahlen. Deshalb erwarte das Management bei der nächsten Neubewertung der Immobilien Ende Juni auch in Deutschland einen leichten Wertzuwachs, so wie bereits im zweiten Halbjahr 2024. Die Aktie gab am Vormittag um gut 0,6 Prozent auf 13,56 Euro nach und setzte damit ihren Abwärtstrend der vergangenen Tage fort.

Im ersten Quartal legte der operative Gewinn (FFO 1) trotz der Immobilienverkäufe in Deutschland im Jahresvergleich knapp ein Prozent auf 44,9 Millionen Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen in Hamburg mitteilte. Zum Anstieg trugen vor allem die höheren Mieteinnahmen in Deutschland bei. Die Nettomieteinnahmen stiegen insgesamt um 3,6 Prozent auf 92 Millionen Euro.

Der auch Verkäufe umfassende FFO II sank jedoch um mehr als ein Fünftel auf rund 50 Millionen Euro. Dies hänge vor allem mit geringeren Wohnungsübergaben in Polen zusammen, hieß es. Für den Rest des Jahres rechnen die Hamburger mit einem Anstieg der Wohnungsverkäufe und damit auch des Verkaufsergebnisses. Unter dem Strich blieb deshalb auch mit 39 Millionen Euro gut ein Viertel weniger Gewinn hängen. Die Ziele für 2025 bestätigte der Konzern.

Erst jüngst hat sich TAG Immobilien mit Wandelanleihen Geld besorgt. "Mit liquiden Mitteln von zum Stichtag fast einer Milliarde Euro sind nicht nur alle in den nächsten Jahren anstehenden Verbindlichkeiten am Kapitalmarkt vorzeitig refinanziert, die starke Finanzposition bildet vor allem auch die Grundlage für Investitionen in unser polnisches Vermietungsgeschäft, das zum Jahresende 2028 rund 10.000 Mietwohnungen umfassen soll", sagte Co-Chef und Finanzchef Martin Thiel.

TAG war mit dem Kauf des Projektentwicklers Vantage Development Ende 2019 in den polnischen Markt eingestiegen und hatte das Geschäft 2022 mit dem Kauf des Wohnungsentwicklers Robyg ausgebaut. Zuletzt gründete der Immobilienkonzern zudem mit einer Fondsgesellschaft des Finanzinvestors Centerbridge Partners ein Gemeinschaftsunternehmen, das für den Kauf von Grundstücken, den Bau und die Veräußerung von Wohneinheiten zuständig ist. In Polen plant TAG langfristig den Aufbau eines Portfolios von etwa 20.000 Mietwohnungen.

Der Hamburger Konzern konzentriert sich mit seinem Immobilienbestand von zuletzt gut 83.100 Wohnungen in Deutschland auf sogenannte B- und C-Standorte, die in den weiteren Einzugsgebieten der Metropolen und in mittelgroßen Städten liegen. Der größte Teil der Wohnimmobilien befindet sich in Ostdeutschland in Städten wie Gera, Leipzig, Chemnitz, Erfurt sowie im Umfeld von Berlin. In Polen besitzt TAG Immobilien 3.350 Wohnungen zum Vermieten./mne/nas/jha/