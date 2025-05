AKTIE IM FOKUS: Bayer weiter stabilisiert - Prüfen wohl Kniff im US-Rechtsstreit

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Bayer haben am Freitagmorgen an ihre Stabilisierung vom Vortag angeknüpft. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten die Papiere der Leverkusener um 2,3 Prozent über ihren Xetra-Schluss und kehrten zurück auf 23,40 Euro. Am Dienstag hatten sie aber noch fast 27 Euro gekostet.

Auftrieb gibt am Freitagmorgen ein Bericht des "Wall Street Journal" (WSJ). Demnach prüft der Konzern in den USA ein kompliziertes rechtliches Verfahren ("Texas Two Step"), um Glyphosat-Schadensersatzklagen mittels Insolvenz der 2018 übernommenen Monsanto aus der Welt zu schaffen. Dafür gibt es aber wiederum hohe juristische Hürden, an denen zuletzt US-Unternehmen einige Male gescheitert sind.

Solche und ähnliche Spekulationen gibt es einem Experten zufolge aber seit Jahren. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte beispielsweise im Frühjahr 2024 darüber berichtet. Das Unternehmen wollte die Informationen des "WSJ" dem Bericht zufolge nicht kommentieren. Eine positive Grundstimmung sieht der Experte am Freitag dennoch, das Glyphosat-Thema sorge eben immer wieder für Schwankungen./ag/zb

