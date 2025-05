Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bleibt dran am Rekordniveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax bleibt am Freitag in Kontakt zu seinem erst wenige Tage alten Rekordniveau. Trotz gemischter internationaler Vorgaben näherte sich der deutsche Leitindex wieder den 23.911 Punkten, die er zu Wochenbeginn nach dem Handelsdeal zwischen China und den USA als Bestmarke gesetzt hatte.

Im frühen Handel gewann der Dax 0,55 Prozent auf 23.826 Punkte, während der MDax zeitgleich mit 29.992 Punkten auch auf ein Plus von 0,55 Prozent kam. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,30 Prozent auf 5.428 Zähler.

Sein Wochenplus konnte der Dax am Freitag auf zuletzt 1,4 Prozent erhöhen. Er steuert damit auf die fünfte positive Handelswoche in Folge zu. Sein Jahresplus, das im April noch kurz egalisiert wurde, hat er in dieser Zeit wieder auf fast 20 Prozent erhöht./tih/stk