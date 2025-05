EQS-News: KION eröffnet hochautomatisiertes Ersatzteil-Distributionszentrum in Kahl am Main

EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Sonstiges

KION eröffnet hochautomatisiertes Ersatzteil-Distributionszentrum in Kahl am Main

Distributionszentrum sichert eine noch schnellere und zuverlässigere Ersatzteilversorgung der Kunden

Investitionsvolumen bei insgesamt rund 90 Mio. €

KION Marken Dematic und Linde Material Handling statten die Anlage mit modernster Lagertechnik aus

Andreas Krinninger, President KION ITS EMEA: „Das neue Distributionszentrum verbessert nicht nur unsere Servicequalität und Lieferperformance, sondern stärkt auch die Resilienz und Nachhaltigkeit unserer Lieferkette.“

Frankfurt am Main/Kahl am Main, 16. Mai 2025 – Die KION Group hat heute das neue KION Regional Distribution Center Central Europe (KION RDC CE) am Standort Kahl am Main in Betrieb genommen. Das Investitionsvolumen für das hochautomatisierte Ersatzteil-Distributionszentrum lag bei rund 90 Millionen Euro. Mit dem neuen Zentrum stärkt KION seine Präsenz in Zentraleuropa und setzt einen wichtigen Schritt zur Optimierung seiner Lieferketten.

„Mit dem hochautomatisierten KION Regional Distribution Center Central Europe sichern wir langfristig eine schnelle und zuverlässige Ersatzteilversorgung für unsere Kunden in Deutschland und den angrenzenden Märkten“, sagt Andreas Krinninger, President KION ITS EMEA. „Dieses Vorzeigeprojekt demonstriert eindrucksvoll die umfassende Leistungsfähigkeit der KION Group und vereint modernste Automatisierungs-, Digitalisierungs-, Sicherheits- und Energietechnologien aus unseren beiden Segmenten – Industrial Trucks & Services sowie Supply Chain Solutions. Das neue Ersatzteil-Distributionszentrum verbessert nicht nur unsere Servicequalität und Lieferperformance, sondern stärkt auch die Resilienz und Nachhaltigkeit unserer Lieferkette.“

Leuchtturmprojekt für integrierte Lösungen der KION-Segmente ITS und SCS

Das neue Ersatzteil-Distributionszentrum ist ein wegweisendes Vorzeigeprojekt für integrierte Lösungen der KION Group. Auf einer Fläche von rund 22.000 Quadratmetern zeigt sich die gesamte Bandbreite der Leistungsfähigkeit des Konzerns – von führender Automatisierungs- und Digitaltechnik über modernste Sicherheits- und Energielösungen bis hin zu nahtlos integrierten Materialflusssystemen. Realisiert wurde das komplexe Bauvorhaben in enger Zusammenarbeit der KION Marken Linde Material Handling und Dematic, die bei großformatigen Kundenprojekten ebenfalls als integrierte Lösungsanbieter auftreten.

„Durch die enge Zusammenarbeit und das gebündelte Know-how aus beiden Segmenten konnten wir eine Lösung realisieren, die höchste Anforderungen an Effizienz, Flexibilität, Energieeinsparung, Sicherheit und Transparenz erfüllt. Damit bieten wir unseren Kunden einen spürbaren Mehrwert durch höhere Verfügbarkeit und schnellere Lieferungen von Ersatzteilen und schaffen gleichzeitig eine zukunftsfähige, nachhaltige Infrastruktur für unsere Ersatzteillogistik“, sagt Krinninger.

Das Lagerlayout wurde gezielt auf höchste Effizienz und Flexibilität ausgelegt. Zum Einsatz kommen ein 30 Meter hohes, vollautomatisches Hochregallager mit sechs Gassen sowie ein leistungsfähiges Multishuttle-System mit rund 110.000 Stellplätzen. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen intelligenten Materialfluss mit Stetigfördertechnik von Dematic sowie Autonomous Mobile Robots (AMRs) und klassische Flurförderfahrzeuge von Linde Material Handling, die eine schnelle und präzise Bearbeitung der Kundenaufträge ermöglichen.

Wirtschaftliche Effizienz und ökologische Verantwortung vereint

Das neue Distributionszentrum in Kahl am Main ist nicht nur ein Schlüsselprojekt für die KION Group, sondern auch ein bedeutendes Infrastrukturprojekt für die Region, das den Anforderungen an soziale, wirtschaftliche und ökologische Standards vollumfänglich gerecht wird. Der Standort Kahl hat seit Jahrzehnten eine wichtige operative Bedeutung und bietet ideale Voraussetzungen für eine zuverlässige Ersatzteilversorgung der Kunden: zentrale Lage in Europa, eine sehr gute Verkehrsanbindung, Nähe zu den Standorten von Linde Material Handling in Aschaffenburg und Dematic in Heusenstamm.

Durch die Umnutzung des angestammten Geländes ist ein hochmodernes, nachhaltiges Gebäude entstanden, das CO₂-freie Beheizung, eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung, eine umweltschonende Bauweise, zusätzliche Versiegelung von Flächen vermeidet und weitere umfassende ökologische Ausgleichsmaßnahmen integriert. Die Umsetzung des Projekts wurde von Anfang an von der Gemeinde Kahl, der lokalen Werksleitung, dem Betriebsrat und der Belegschaft unterstützt. Viele Mitarbeitende stammen aus der Region, und das neue Distributionszentrum schafft zusätzliche qualifizierte Arbeitsplätze vor Ort.

„Mit unserem neuen Distributionszentrum haben wir nicht nur ein hochmodernes Logistikgebäude geschaffen, sondern auch ein starkes Zeichen für die Region gesetzt. Die Investition von rund 90 Millionen Euro ist ein klares Bekenntnis zum Standort Kahl mit seinem hoch engagierten Team und der sehr unterstützenden Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Besonders stolz bin ich auf die nachhaltige Bauweise und die hohe Akzeptanz vor Ort. Das Distributionszentrum ist ein Zukunftsprojekt – für die KION Group und für die Region“, sagt Markus Kellermann, Leiter des Standortes Kahl sowie Projektleiter für die Konzeption und Umsetzung.

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten – inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2023, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2023 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2023, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.

Ende 2024 waren weltweit mehr als 1,9 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 11,5 Mrd. Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

