EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Ergebnis im ersten Quartal 2025, positiver Start in das zweite Quartal 2025

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Ergebnis im ersten Quartal 2025, positiver Start in das zweite Quartal 2025



16.05.2025 / 08:30 CET/CEST

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EUR 26,0 Mio. im ersten Quartal 2025 (erstes Quartal 2024: EUR 16,0 Mio.)

Konzernergebnis EUR 17,4 Mio. im ersten Quartal 2025 – ohne Sondereffekte EUR 17,7 Mio. (erstes Quartal 2024: EUR 10,3 Mio. – ohne Sondereffekte EUR 10,7 Mio.)

Ergebnis je Aktie EUR 1,84 im ersten Quartal 2025 – ohne Sondereffekte EUR 1,87 (erstes Quartal 2024: EUR 1,10 – ohne Sondereffekte EUR 1,14)

Konzernergebnis 2024 bestätigt

positiver Start in das zweite Quartal 2025

Düsseldorf, 16. Mai 2025 – „Wir starten mit einem sehr starken ersten Quartal 2025 in das Geschäftsjahr 2025. Unser Handelsvolumen hat sich erneut erhöht und betrug im ersten Quartal EUR 79,0 Mrd. Die Anzahl der Trades ist auf 27,8 Millionen gestiegen. Damit haben wir das umsatzstärkste Quartal der Firmengeschichte erzielt. Hieraus haben wir im ersten Quartal 2025 ein ausgezeichnetes Ergebnis aus der Handelstätigkeit in Höhe von EUR 39,0 Mio. erreicht.

Das zweite Quartal 2025 verläuft bisher positiv. Die Handelsumsätze fallen ähnlich hoch aus wie im ersten Quartal 2025. Demgegenüber bewegt sich das Ergebnis aus der Handelstätigkeit bislang auf einem niedrigeren Niveau als im Quartal zuvor.

Wir haben bereits in der Vergangenheit in überschaubarem Umfang Geschäfte in Kryptowerten getätigt. Im Jahr 2025 streben wir eine MiCAR-Notifizierung an, um uns über das laufende Geschäftsjahr hinaus Chancen in diesem Geschäftsfeld zu erhalten. Weiterhin haben wir uns im März 2025 als Market Maker auf Xetra Retail angeschlossen, einem Segment, das der DNA von Lang & Schwarz entspricht,“ führt der Vorstand aus.

Leif Österwind, Leiter Handel, ergänzt: „Das erste Quartal 2025 war herausfordernd. Mein besonderer Dank gilt dem gesamten Team für seine herausragenden Leistungen. Unserem ehemaligen Leiter Handel, Carsten Lütke-Bornefeld, danke ich darüber hinaus für die reibungslose Übergabe nach langjähriger gemeinsamer, erfolgreicher und prägender Arbeit für das TradeCenter und Lang & Schwarz.“

Der Lang & Schwarz Konzern erzielt im ersten Quartal 2025 ein herausragendes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von EUR 26,0 Mio. nach EUR 16,0 Mio. im ersten Quartal 2024.

Das Ergebnis aus der Handelstätigkeit (Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) beträgt im ersten Quartal 2025 EUR 39,0 Mio. (erstes Quartal 2024: EUR 26,4 Mio.) – ein Anstieg von rund 48 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Konzernüberschuss für das erste Quartal 2025 beläuft sich auf EUR 17,4 Mio. nach einem Konzernergebnis von EUR 10,3 Mio. im ersten Quartal 2024. Ohne Sondereffekte beträgt der Konzernüberschuss im ersten Quartal 2025 EUR 17,7 Mio. (erstes Quartal 2024: EUR 10,7 Mio.). Sondereffekte in Höhe von EUR -0,3 Mio. betreffen im ersten Quartal 2025 die Risikovorsorge für Zinsen nach der Abgabenordnung. Dieser Sondereffekt ist nicht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzurechnen.

Die Verwaltungsaufwendungen (Personalaufwendungen zzgl. sonstige betriebliche Aufwendungen) belaufen sich im ersten Quartal 2025 auf EUR 12,2 Mio. nach EUR 9,6 Mio. im Vorjahresquartal. Auf die Personalaufwendungen entfallen EUR 7,7 Mio. (erstes Quartal 2024: EUR 6,0 Mio.). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal betrifft insbesondere Rückstellungen für variable Gehaltsbestandteile aufgrund des erhöhten Quartalsergebnisses. Zudem beinhalten die Personalaufwendungen Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen, die sich mit dem Abbau von Urlaubstagen wieder verringern werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen EUR 4,5 Mio. (erstes Quartal 2024: EUR 3,6 Mio.).

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betragen für das erste Quartal 2025 in Abhängigkeit vom Ergebnis EUR 8,3 Mio. (erstes Quartal 2024 EUR 5,2 Mio.).

Die Konzernmitarbeiteranzahl zum 31. März 2024 beträgt 86 (31. Dezember 2024: 81).

Das Konzernergebnis je Aktie (mit Sondereffekten) beträgt für das erste Quartal 2025 EUR 1,84 nach EUR 1,10 im ersten Quartal 2024. Ohne Sondereffekte liegt das Konzernergebnis je Aktie für das erste Quartal 2025 bei EUR 1,87 (erstes Quartal 2024: EUR 1,14).

Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft weist zum 31. März 2025 nach den vorläufigen Zahlen bilanzielle Konzerneigenmittel einschließlich des Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von EUR 124,4 Mio. (31. Dezember 2024: EUR 107,0 Mio.) aus.

Die Zahlen zum 31. März 2025 sind ungeprüft und keiner prüferischen Durchsicht unterzogen worden.

Die Jahresabschlüsse der Einzelgesellschaften und der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024 wurden zwischenzeitlich vom Wirtschaftsprüfer geprüft bzw. einer prüferischen Durchsicht unterzogen und das Ergebnis bestätigt. Wie in unserer Ad-Hoc-Mitteilung und unserer Corporate News am 20. Februar 2025 berichtet beabsichtigen wir, der am 10. Juli 2025 geplanten Hauptversammlung eine Dividende von EUR 1,75 je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen.

Datenübersicht, Angaben in Mio. € 1. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Jahr Jahr vor Sondereffekten 2025 2024 2024 2024 2024 2024 2023 Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 39,0 26,4 22,8 20,8 39,2 109,2 41,8 Verwaltungsaufwendungen 2) -12,2 -9,6 -9,4 -7,9 -10,3 -37,1 -25,8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 26,0 16,0 13,3 12,8 29,3 71,3 15,3 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -8,3 -5,2 -4,0 -3,9 -9,0 -22,2 -5,1 Konzernergebnis vor Sondereffekten 17,7 10,7 9,3 8,8 20,2 49,0 10,2 Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten (in €; Basis 9.438.000 Aktien) 1,87 1,14 0,98 0,93 2,14 5,19 1,08 Sondereffekte - Ergebnis aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,3 -17,3 -1,0 - Zinsaufwand wg. Zinsen nach der Abgabenordnung -0,3 -0,4 -0,4 -4,0 -0,4 -5,2 -1,6 - Steuer w/ Untersuchungen Dividendengeschäfte 0,0 0,0 0,0 -4,5 0,1 -4,4 0,0 Konzernergebnis nach Sondereffekten 17,4 10,3 8,9 0,3 2,6 22,1 7,6 Ergebnis je Aktie nach Sondereffekten (in €; Basis 9.438.000 Aktien) 1,84 1,10 0,94 0,03 0,27 2,34 0,81 Dividende (Basis 9.438.000 Aktien) n/a n/a n/a n/a n/a 1,75 4) 0,55 Bilanzielles Konzerneigenkapital

inkl. Fonds für allgem. Bankrisiken 124,4 82,9 91,8 86,9 107,0 107,0 72,6 Anzahl Konzernmitarbeiter 86 77 80 82 81 81 76 TradeCenter - Handelsvolumen (in Mio. €) 78.505 22.194 19.323 20.180 54.177 153.219 80.752 - Anzahl Trades (Tausend Stück) 27.630 8.678 7.419 7.628 19.800 60.276 30.843 - Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 24,5 4,8 3,3 6,5 31,2 78,4 19,3 Strukturierte Produkte - Handelsvolumen (in Mio. €) 522 402 283 296 461 1.554 1.304 - Anzahl Trades (Tausend Stück) 151 148 103 109 136 497 466 - Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 3) 14,5 6,2 5,5 4,9 7,8 30,6 22,4 Insgesamt - Handelsvolumen (in Mio. €) 79.027 22.596 19.606 20.476 54.638 154.773 82.056 - Anzahl Trades (Tausend Stück) 27.781 8.826 7.522 7.737 19.936 60.773 31.309

































1) Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis













2) Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen













3) einschl. Zinsergebnis Treasury













4) geplant













Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert Hebelprodukte, Themen- und wikifolio-Zertifikate. Handelbar sind diese an der Börse Stuttgart (EUWAX) und der BX Swiss (DeriBX) sowie außerbörslich. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft fungiert als operative Konzernholding. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Sie ist Market Maker auf XETRA, an der LS Exchange, der Wiener Börse, der Börse Stuttgart und der BX Swiss. Mit etwa 30.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft mit über 20 Handelspartnern, über 25 Millionen Kunden und den längsten Handelszeiten in Deutschland Marktführer auch im außerbörslichen Handel.