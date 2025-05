EQS-News: Redcare Hauptversammlung 2025: Alle Punkte der Tagesordnung angenommen; Michael Köhler und Stephan Weber neue Mitglieder des Aufsichtsrats.

EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Redcare Hauptversammlung 2025: Alle Punkte der Tagesordnung angenommen; Michael Köhler und Stephan Weber neue Mitglieder des Aufsichtsrats.



16.05.2025 / 08:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Redcare Hauptversammlung 2025: Alle Punkte der Tagesordnung angenommen; Michael Köhler und Stephan Weber neue Mitglieder des Aufsichtsrats.



Sevenum, die Niederlande, 16. Mai 2025. Auf der gestrigen Hauptversammlung von Redcare Pharmay haben die Shareholder allen Agendapunkten mit absoluter Mehrheit zugestimmt, darunter auch der Bestellung von Michael Köhler und Stephan Weber zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats.

Björn Söder, Vorsitzender des Aufsichtsrats, zeigte sich erfreut über die Zustimmung der Investoren: „Wir freuen uns sehr, dass unsere Aktionärinnen und Aktionäre die Ernennung von Michael und Stephan bestätigt haben. Beide verkörpern echten Unternehmergeist und bringen umfassende Branchenkenntnisse in den Aufsichtsrat ein. Sie werden für die Umsetzung unserer langfristigen Strategie von großem Nutzen sein.“

Ebenfalls genehmigt wurde die Wiederbestellung von Jérôme Cochet als Mitglied des Aufsichtsrats für eine weitere und letzte Amtszeit von einem Jahr. Der Aufsichtsrat setzt sich nun wie folgt zusammen: Björn Söder (Vorsitzender), Jaska de Bakker (stellvertretende Vorsitzende), Jérôme Cochet, Michael Köhler und Stephan Weber.

Weitere Informationen zu den Beschlüssen, einschließlich detaillierter Abstimmungsergebnisse, sind auf der Corporate Site von Redcare Pharmacy unter Investor Relations zu finden.



Ansprechpartnerin Investor Relations:

Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com

Ansprechpartner Presse:

Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com

Über Redcare Pharmacy.

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 13 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.

16.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2139028 16.05.2025 CET/CEST