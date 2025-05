ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt etwas - Fünftes Wochenplus in Folge

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag knapp unter seinem Rekordhoch an Schwung verloren. Zur Mittagszeit war er noch bis auf 23.887 Punkte geklettert und hatte sich seiner erst wenige Tage alten Bestmarke genähert. Letztlich gab er aber einen Teil seiner Kursgewinne ab und schloss noch 0,30 Prozent höher bei 23.767,43 Punkten. US-Konjunkturdaten dämpften die Stimmung leicht. Die Preise importierter Güter waren im April überraschend wieder etwas gestiegen.

Anfang der Woche hatte eine Annäherung zwischen den USA und China im Zollkonflikt den Dax erstmals bis auf 23.911 Punkte getrieben. Seitdem konnte sich der deutsche Leitindex der runden Marke von 24.000 Zählern aber nicht weiter nähern. "In den vergangenen Handelswochen waren die Wochenenden oft kritisch für nicht vorhersehbare Überraschungen", schrieb Marktbeobachter Andreas Lipkow. Am Freitag sei deshalb der eine oder andere Investor doch noch nervös geworden und habe Kursgewinne mitgenommen.

Trotzdem hat der Dax auf Wochensicht gut 1 Prozent zugelegt und konnte damit die fünfte Gewinnwoche in Folge feiern. Das Jahresplus beträgt mehr als 19 Prozent. "Gerade in den vergangenen Tagen wurden Anleger mit positiven Nachrichten verwöhnt: erste Deals im Handelsstreit, robuste US-Konjunkturdaten, rückläufige Inflationsdaten, Ukraine-Verhandlungen und eine Berichtssaison, die selbst optimistische Erwartungen übertroffen hat", resümierten die Experten von Index-Radar.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann vor dem Wochenende 0,21 Prozent auf 29.887,68 Zähler. Die runde 30.000-Punkte-Marke leistete dem Index der mittelgroßen deutschen Werte im Handelsverlauf erneut Widerstand. Seit Jahresbeginn hat er sich aber fast genauso stark entwickelt wie der Dax.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,29 Prozent im Plus bei 5.427,53 Punkten. Die Börsen in London und Zürich meldeten noch etwas größere Gewinne. In New York war der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss genau wie der technologielastige Nasdaq 100 kaum verändert.

Auf Unternehmensseite rückte der geplante Erwerb von mehr 1&1 -Anteilen durch den Mutterkonzern United Internet in den Fokus. Dieser will den Anteil am Mobilfunkbetreiber von 81 auf bis zu 90 Prozent erhöhen und bietet 18,50 Euro für die dafür notwendigen Aktien. Der 1&1-Kurs sprang mit bis zu 18,90 Euro zeitweise darüber und stieg letztlich um rund ein Fünftel auf 18,50 Euro.

Der DZ-Bank-Experte Karsten Oblinger zeigte sich in einem ersten Kommentar recht überrascht von dem Vorhaben, auf das auch die Anleger von United Internet sehr erfreut reagierten. Obwohl die Aktien des Internet- und Telekomkonzerns mit Dividendenabschlag gehandelt wurden, legten sie um 5,3 Prozent zu.

Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge prüft Bayer in den Vereinigten Staaten ein kompliziertes rechtliches Verfahren, um Glyphosat-Schadenersatzklagen mittels Insolvenz der 2018 übernommenen Monsanto aus der Welt zu schaffen. Dafür gibt es aber hohe juristische Hürden und zudem sind die Spekulationen nicht ganz neu. Die Aktien setzten ihre Erholung zeitweise mit einem Plus von 3,3 Prozent fort, gingen am Ende aber kaum verändert ins Wochenende.

Gut blieb die Stimmung vor allem im Rüstungssektor. Anleger glauben offenbar bisher nicht so recht an Fortschritte bei den Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul. Am Freitag wurden die Auftaktverhandlungen nach anderthalb Stunden beendet. Bisher haben sich die beiden Kriegsparteien lediglich auf einen großen Gefangenenaustausch geeinigt.

Die Aktien von Renk legten um 7,7 Prozent zu und verbuchten nach einigen Tagen Pause erneut einen Rekord. JPMorgan-Experte David Perry stufte die Aktien auf "Overweight" hoch und begründete dies mit den enorm starken Umsatzaussichten des Panzergetriebe-Herstellers. Für Hensoldt ging es um 1,5 Prozent aufwärts. Rheinmetall waren mit einem Plus von 2,4 Prozent Spitzenreiter im Dax.

Bei Borussia Dortmund freuten sich Fans und Anleger auf das Saisonfinale, das dem Fußballclub am Wochenende in letzter Minute noch eine Chance zur Teilnahme an der lukrativen Champions League gewährt. Der Kurs der Aktien war schon am Vortag noch oben gesprungen und schaffte es nun mit einem Plus von 3,4 Prozent erstmals seit gut einem Jahr wieder über die 4-Euro-Marke./niw/he

--- Von Nicklas Wolf, dpa-AFX ---