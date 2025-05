United Internet will Anteil an Tochter 1&1 auf bis zu 90 Prozent erhöhen

MONTABAUR (dpa-AFX) - United Internet will den Anteil am Mobilfunkbetreiber 1&1 weiter erhöhen. Über ein Angebot zum Kauf von rund neun Prozent der Anteile soll der Anteil am 1&1-Kapital von derzeit knapp 81 Prozent auf bis zu 90 Prozent erhöht werden, wie der im MDax notierte United-Internet-Konzern am Freitag in Montabaur mitteilte. Die 1&1-Mutter bietet 18,50 Euro für bis 16,25 Millionen Aktien. Insgesamt könnte das Manöver den Konzern damit bis zu 300 Millionen Euro kosten. Mit Blick auf die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen in den Ausbau des 1&1 Mobilfunknetzes sei eine klare und stabile Aktionärsstruktur von Bedeutung. "Zugleich soll ein Freefloat von mindestens 10 Prozent erhalten bleiben." Dieser ermögliche auch weiter einen hinreichenden Börsenhandel. "Der Abschluss eines Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrages, ein Delisting und/oder ein Squeeze-out sind nicht geplant." 1&1 ist derzeit ebenso wie Ionos , eine weitere United-Internet-Tochter, im SDax gelistet./zb/stk