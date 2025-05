Ryanair auf Rekordhoch - Ausblick und Aktienrückkäufe treiben

Ein optimistischer Ausblick hat am Montag die Aktien von Ryanair auf ein Rekordhoch gehievt. Als Antrieb kam die Ankündigung neuer Aktienrückkäufe hinzu.

Die Papiere der irischen Fluggesellschaft waren an der Börse in Dublin zu Handelsbeginn um bis zu 5,4 Prozent in die Höhe geschnellt und hatten bei 23,61 Euro ihren Höchststand erreicht. Zuletzt stand noch ein Plus von gut drei Prozent zu Buche. Damit notierten sie an der Spitze des leicht steigenden irischen Leitindex ISEQ Overall.

Die Preisaussichten für die europäische Sommersaison fielen bei der irischen Fluggesellschaft deutlich besser aus, als erwartet worden war. Laut Analyst Conor Dwyer von der Bank Morgan Stanley sieht die Preisentwicklung bis zum Frühsommer "sehr stark" aus, was trotz leicht gestiegener Kosten einen Anstieg der Markterwartungen impliziere.

Dem Experten Alex Irving vom US-Analysehaus Bernstein Research zufolge könnten die Ticketpreise die Airline auf ein Niveau bringen, das sie zuletzt im hochprofitablen Frühjahr 2023 erreicht hatte.

Die Aktien von Ryanair haben die Papiere des deutschen Branchenprimus Lufthansa gerade in den letzten Monaten hinter sich gelassen. Die Anteilsscheine der Iren notieren - im Gegensatz zu denen der Deutschen - inzwischen deutlich über dem Niveau von vor Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020. Ryanair ist inzwischen an der Börse mit einer Marktkapitalisierung von fast 25 Milliarden Euro gut dreimal so schwer wie die Lufthansa.

