EQS-News: mwb steigt in das Zahlstellengeschäft ein

mwb fairtrade baut Dienstleistungen für den Kapitalmarkt weiter aus

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (DE000A3EYLC7, WKN A3EYLC) nimmt zum xxx die Tätigkeit als Zahlstelle für Emittenten von Aktien und Anleihen auf und erweitert ihre Kapazitäten hin zur wertpapiertechnischen Abwicklung von Kapitalmarkttransaktionen. Die Infrastruktur hierfür inkl. eigenem Target2-Account und eigenem Clearstream-Account hat die mwb in den letzten Monaten aufgebaut. Hierdurch erweitert mwb zum einen den Umfang der angebotenen Dienstleistungen und ist in Zukunft bei der wertpapiertechnischen Abwicklung von Kapitalmarkttransaktionen nicht mehr auf externe Dienstleister angewiesen.

mwb sieht hierin einen strategischen Vorteil in der Betreuung von Emittenten und eine weitere Verbesserung der Marktposition im Wettbewerb um Mandate. Künftig können Kapitalmarktdienstleistungen wie Designated Sponsoring, Equity Research oder Investorenkonferenzen ebenso aus einer Hand angeboten werden wie Kapitalerhöhungen, Börsengänge, Umplatzierungen oder Anleiheemissionen. Der Fokus liegt hierbei weiterhin auf dem Bereich der Small- und MidCaps.

Kai Jordan, Vorstand der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank: „Wir sehen, dass die Anzahl der Banken, die kleinere Emittenten die Funktion der Zahlstelle anbieten, in den letzten Jahren abgenommen hat und wir hier eine sich ergebende Lücke schließen können. Gleichzeitig sehen wir, dass die größeren Geschäftsbanken, die über Zahlstellengeschäft verfügen, Unternehmen bei Kapitalmarktgeschäften bis 200 Mio. oft nicht unterstützen. Es war an der Zeit sich auf Grund der deutlichen Zunahme der betreuten Kapitalmarkttransaktionen in der wertpapiertechnischen Abwicklung auf eigene Beine zu stellen. Dies wird unseren Mandanten einen messbaren Mehrwert bringen.“

Zu mwb:

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener Wertpapierdienstleister mit Niederlassungen in Gräfelfing bei München, Hamburg, Hannover, Frankfurt und Berlin. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet. 1999 erfolgte der Börsengang. Heute ist die mwb-Aktie (ISIN DE000A3EYLC7, WKN A3EYLC) an der Börse München im Segment m:access notiert wie auch im Freiverkehr an den Börsen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg und Stuttgart. mwb ist in zwei Geschäftsbereichen aktiv: Wertpapierhandel und Corporates & Markets. Im Wertpapierhandel betreut mwb rund 46.000 Orderbücher für deutsche und internationale Wertpapiere. Dabei handelt es sich sowohl um Aktien als auch um festverzinsliche Wertpapiere und offene Investmentfonds. Damit ist mwb einer der größten Skontroführer in Deutschland.

Kontakt und weitere Informationen:

mwb Wertpapierhandelsbank AG

Kai Jordan

Kleine Johannisstrasse 4

D-20457 Hamburg

Tel: +49 40-360995-20

E-Mail: kjordan@mwbfairtrade.com

Disclaimer:

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist Herausgeber des vorliegenden Dokumentes. Obwohl die Informationen in diesem Dokument aus Quellen stammen, die die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG für zuverlässig erachtet, kann für die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument keine Gewähr übernommen werden.

Dieses Dokument stellt keinen Prospekt dar und ist nicht geeignet, als Grundlage zur Beurteilung der in dem Dokument vorgestellten Wertpapiere herangezogen zu werden. In diesem Dokument enthaltene Schätzungen und Meinungen stellen ausschließlich der Beurteilungen der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes dar und können zu jedem Zeitpunkt ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG oder ihre verbundenen Unternehmen können von Zeit zu Zeit Bestände an den in diesem Dokument genannten Wertpapieren oder an darauf basierenden derivaten Finanzinstrumenten halten, können andere Dienstleistungen (einschließlich solcher als Berater) für jedes in diesem Dokument genannte Unternehmen erbringen oder erbracht haben, und können - soweit gesetzlich zulässig - die hierin enthaltenen Informationen oder die Recherchen, auf denen sie beruhen, vor ihrer Veröffentlichung verwendet haben.

Ein wie auch immer geartetes Beratungsverhältnis zwischen der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und dem Empfänger dieses Dokumentes wird durch die Übersendung oder Weitergabe dieses Dokuments nicht begründet. Jeder Empfänger muss eigene Anstrengungen unternehmen und Vorkehrungen zu treffen, um die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit einer Anlageentscheidung unter Berücksichtigung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Belange zu prüfen. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG haftet weder für Konsequenzen aus dem Vertrauen auf in diesem Dokument enthaltenen Meinungen oder Aussagen noch für Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Jede US-Person, die dieses Dokument erhält und Transaktionen mit hierin genannten Wertpapieren tätigen möchte, ist verpflichtet, dies durch einen in den USA zugelassenen Dienstleister zu tun.

