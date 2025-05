Kaufenswerte Aktien im Mai | Torsten Tiedt | Invest 25

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

Welche Aktien lohnen sich aktuell für langfristige Investoren?

Torsten Tiedt (Gründer des Aktienfinders) stellt in diesem Vortrag seine Auswahl kaufenswerter

Aktien im Mai vor – mit Fokus auf Qualitätsaktien, die durch stabiles Gewinnwachstum, attraktive

Dividenden oder langfristige Marktchancen überzeugen.

Anhand konkreter Fallstudien erklärt er, wie man Aktien anhand von Gewinnstabilität, Cashflow und Dividendenwachstum bewertet. Zudem warum eine gute Aktie trotzdem schlecht laufen kann – und wann das eine Chance ist. Und auch welche Rolle Marktpsychologie und faire Bewertungen für deine Rendite spielen.



Von REITs über Software bis Einzelhandel – du bekommst konkrete Titel mit Analyse.

Von der langfristigen Anlagestrategie über Bewertungsmodelle bis zu konkreten

Renditeerwartungen: Diese Analyse bringt Substanz in deine Investmententscheidungen.



Timestamps:

00:00 ► Einführung in die Aktienwelt

03:04 ► Qualitätsaktien und ihre Merkmale

05:55 ► Die Bedeutung von Gewinnwachstum

09:12 ► Aktienbewertung und Marktpsychologie

12:05 ► Novo Nordisk – Qualitätsaktie unter Druck

21:03 ► Dividendenaktie REIT: Extra Space Storage

27:13 ► UK-Value-Aktie mit Dividendenwachstum: Bunzl

32:46 ► Wachstumsaktie aus Japan: Zozo

37:35 ► Intuit – Wachstumsaktie mit starker Softwarebasis

42:16 ► Fazit & Einladung zur Qualitätsanalyse mit dem Aktienfinder



🕐 Das Video wurde am 20.05.2025 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.







Novo Nordisk: WKN: A1XA8R, ISIN: DK0062498333

Extra Space Storage: WKN: A0B7S3, ISIN: US30225T1025

Bunzl: WKN: 931986, ISIN: GB00B0744B38

Zozo: WKN: A2N7NF, ISIN: JP3399310006

Intuit: WKN: 886053, ISIN: US4612021034

BASF: WKN: BASF11, ISIN: DE000BASF111

BioNTech: WKN: A2PSR2, ISIN: US09075V1026

Allianz: WKN: 840400, ISIN: DE0008404005